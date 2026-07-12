Kina koordinira ograničavanje pristupa svojim najnaprednijim AI modelima izvan zemlje

Komercijalna faza umjetne inteligencije se završava. Kad vlade počnu propisivati tko smije vidjeti težine modela ili koristiti njegov API ovisno o putovnici, umjetna inteligencija postala je nova nafta, ili još gore, novo oružje

Ivan Podnar nedjelja, 12. srpnja 2026. u 06:30
📷 BUG/AI
BUG/AI

Ministarstvo trgovine u Pekingu razgovara s najvećim tehnološkim kompanijama poput Alibabe, ByteDancea i Zhipu AI-ja o mjerama koje bi stranim korisnicima otežale pristup kineskim vrhunskim AI modelima.

Geopolitika nikad nije jednosmjerna ulica

Ovakav razvoj događaja ne bi nikome tko iole prati globalnu AI industriju, a pomalo i politiku, trebao biti iznenađenje. Posljednjih godina priča se uglavnom vrtjela oko izvoznih ograničenja na Nvidijine čipove, ograničavanja pristupa cloud infrastrukturi i, u zadnje vrijeme, zabrana strancima upotrebe najnaprednijih AI platformi. Sve je to poticalo od jedne strane, vlade u Washingtonu.

Kineski potez pokazuje da obje strane djeluju po istom scenariju. Umjetna inteligencija više nije samo popularan potrošački proizvod ili alat za poslovnu učinkovitost. Washington i Peking tretiraju je kao strateško dobro i sredstvo nacionalne (nad)moći.

Kraj priče o "kopiranju"

Do nedavno je Zapad kineski AI ekosustav uglavnom smatrao neoriginalnim, oslonjenim na imitiranje ili dostizanje američkih modela na vrhu tehnologije. Pojava modela poput DeepSeekova R1 razbila je tu pretpostavku. Kinezi su dokazali da mogu graditi vrhunske, iznimno učinkovite AI modele uz djelić troška američkih konkurenata. Programeri diljem svijeta i poduzeća osjetljiva na troškove počeli su zamjenjivati zapadne API-je kineskima, posebno u zemljama trećeg svijeta, Africi i Aziji.

Prijetnjom ograničavanja tog pristupa Peking pokazuje da i on želi imati glas u ovom modernom AI naoružavanju. Poruka svijetu glasi da, ako Zapad izolira Kinu iz svog ekosustava, Kina može učiniti isto sa svojim modelima.

Nacionalna sigurnost kao digitalni opkop

Prema procurjelim detaljima sa spomenutih sastanaka, kineski dužnosnici razmatraju da "curenje ili krađu" vlasničke AI tehnologije klasificiraju kao kazneno djelo prema strogim zakonima o nacionalnoj sigurnosti. To će najviše pogoditi same kineske tehnološke tvrtke. Ako zaposlenik slučajno izloži težine modela ili ako strani hakeri krađom putem reverznog inženjeringa API-ja dođu do modela, riječ više nije samo o korporativnom curenju podataka nego o prijetnji državi. Tvrtke su prisiljene graditi masivne digitalne opkope oko svojih modela, čime se guši globalni duh suradnje koji je izgradio suvremeni AI boom.

Fortifikacija umjesto suradnje

Desetljećima je tehnološka industrija funkcionirala na pomalo utopijskoj premisi da programer u San Franciscu, Šangaju ili Zagrebu može koristiti iste alate otvorenog koda za izgradnju aplikacije. Ta je era završena, svijet je ušao u razdoblje fortifikacije umjetne inteligencije. Američki pristup ograničava fizički hardver, odnosno poluvodiče, i pooštrava nadzor nad izlaznim ulaganjima, dok kineski pristup ograničava softverski proizvod, odnosno same modele, i strogo nadzire granice podataka.

Što to znači za tržište

Ako Peking provede najavljena ograničenja, potencijalno usmjerena i na buduće, još neobjavljene modele, posljedice će se osjetiti globalno. Startupovi i poduzeća koja su prešla na kineske modele radi uštede na računalnim resursima naći će se pred izborom: prihvatiti veće troškove zapadnih modela ili riskirati da im infrastruktura odjednom bude presječena geopolitičkom regulativom.

Najbolji primjer je startup Lindy, koji je u lipnju cjelokupni promet prebacio s Anthropicovih Claude modela na kineski DeepSeek. "Uspjeli smo, i taj krivulja troškova jednostavno sruši na pod," rekao je izvršni direktor Flo Crivello, dodajući da će ta odluka tvrtki uštedjeti milijune dolara u sljedećim mjesecima. Slično izvještava i Vercel, platforma za razvoj aplikacija: GLM 5.2, model kineske tvrtke Z.ai, imao je najbrže usvajanje od svih modela koje su pratili tijekom 2026., s rastom dnevnog volumena tokena od otprilike 27 puta i brojem korisnika koji je narastao oko 80 puta u prvom tjednu.

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