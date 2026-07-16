Kina želi više beba pa sad trenira strogoću nad ljubavnim aferama s chatbotovima

Kineska populacija smanjila se u 2025. godini četvrtu godinu zaredom, pavši na 1,405 milijardi. Desetljeća rigorozne politike jednog djeteta ostavila su iza sebe društvo koje rapidno stari, a u utrci između hladnih algoritama i toplih ljudskih priča, država je odlučila intervenirati

ByteDance, vlasnik TikToka, nedavno je obavijestio svoje korisnike da će neke od popularnih funkcija chatbota biti ugašene. Razlog? Virtualne romanse. Država je odlučila intervenirati.

Peking i Kalifornija na istoj strani

Regulatori u Kini neočekivano su pronašli zajednički jezik sa svojim kolegama u Kaliforniji i New Yorku: došlo je vrijeme da ljudi prestanu razvijati romantične osjećaje prema umjetnoj inteligenciji. No dok američki zakonodavci tek blago guraju tvrtke koje razvijaju umjetnu inteligenciju prema uvođenju mentalnih osigurača, Peking primjenjuje znatno težu ruku. Kineske vlasti aktivno nadziru virtualnu romansu, a razlog je pragmatičan: žele da se ljudi prestanu udvarati algoritmima, vrate u stvarni svijet i počnu raditi djecu.

Državna evaluacija prije izlaska na tržište

Nova pravila, koja su stupila na snagu, izričito zabranjuju chatbotovima dizajniranima za pružanje utjehe i društva da potiču emocionalnu ovisnost. Propisi također strogo zabranjuju virtualne veze s maloljetnicima te zahtijevaju od tehnoloških tvrtki da alarmiraju kontakte za hitne slučajeve ako sustav detektira emocionalnu krizu kod korisnika.

Kina ide korak dalje od Zapada. Dok Kalifornija i New York zahtijevaju tek povremena upozorenja da „AI nije čovjek”, Peking zahtijeva da svaki chatbot za druženje prođe strogu državnu evaluaciju prije nego što uopće ugleda svjetlo dana, piše Wall Street Journal.