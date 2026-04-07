Kraj besplatnog ručka: Anthropic naplaćuje OpenClaw korisnicima Claudea

Anthropic je ukinuo korištenje alata trećih strana poput OpenClawa unutar standardne Claude pretplate. Kompanija navodi preveliko opterećenje sustava, dok osnivač OpenClawa kritizira potez kao "zatvaranje vrata open sourceu"

Bug.hr utorak, 7. travnja 2026. u 06:30

Kompanija Anthropic, tvorac popularnog AI modela Claude, donijela je odluku koja je uzburkala developersku zajednicu. Od četvrtog travnja 2026. godine, alati trećih strana, uključujući popularni open-source AI agent OpenClaw, više se ne mogu koristiti unutar standardne Claude pretplate. Korisnici koji žele nastaviti koristiti ove servise morat će ih plaćati odvojeno.

U e-mailu poslanom korisnicima, a koji je podijeljen na Hacker Newsu, Anthropic navodi: "Počevši od četvrtog travnja..., više nećete moći koristiti limite svoje Claude pretplate za vanjske alate, uključujući OpenClaw". To znači da će korisnici morati prijeći na model plaćanja po potrošnji (pay-as-you-go) ili kupovati pakete za korištenje kako bi zadržali pristup. Kako bi olakšao tranziciju, Anthropic nudi jednokratni kredit u vrijednosti mjesečne pretplate, iskoristiv do 17. travnja.

Problem "švedskog stola"

Iako se na prvu čini kao nepopularan potez, Anthropicova odluka ima čvrsto uporište u ekonomskoj stvarnosti. Prema izvještaju TechRadara, Claude pretplate dizajnirane su za interakciju s ljudima, a ne za autonomne AI agente. Alati poput OpenClawa, koji mogu raditi 24/7 i samostalno izvršavati složene zadatke, generiraju neusporedivo veću potrošnju resursa. "Ovi alati stavljaju nesrazmjerno veliko opterećenje na naše sustave", priznali su iz Anthropica.

Stručnjaci su ovaj problem nazvali "problemom švedskog stola". Dok prosječan ljudski korisnik mjesečno potroši tek nekoliko dolara vrijednosti računalne snage unutar svoje pretplate od otprilike 20 dolara, autonomni agent može generirati troškove API-ja u iznosu od tisuću do čak pet tisuća dolara. Neki napredni korisnici dobivali su i do 36 puta veću vrijednost od one koju su plaćali, što je postalo financijski neodrživo za Anthropic.

Oštra reakcija i borba za developere

Odluka je izazvala oštru reakciju Petera Steinbergera, tvorca OpenClawa, koji je optužio Anthropic za licemjerje. Ustvrdio je da je kompanija prvo "kopirala neke popularne značajke u svoj zatvoreni sustav", a zatim "zatvorila vrata open sourceu". "Pokušali smo urazumiti Anthropic, no najbolje što smo uspjeli jest odgoditi ovu odluku za tjedan dana", dodao je Steinberger.

Cijela situacija dobiva dodatnu dimenziju u kontekstu rivalstva između velikih AI kompanija. Steinberger se u veljači 2026. pridružio konkurentskom OpenAI-ju, koji je potom stao iza OpenClawa i prebacio ga pod okrilje open-source zaklade. Ovim potezom OpenAI se pozicionira kao kompanija koja više podržava otvoreni kod, pokušavajući privući developere razočarane Anthropicovom politikom.

Ovaj događaj nije izoliran slučaj, već dio šireg trenda u industriji. Godina 2026. prozvana je "godinom AI agenata", u kojoj fokus prelazi s jednostavnih chatbotova na autonomne sustave koji obavljaju zadatke. To tjera sve velike igrače, od Anthropica i OpenAI-ja do Googlea, da napuste fiksne pretplate i okrenu se modelima naplate po stvarnoj potrošnji. 

 

