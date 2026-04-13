Mark Zuckerberg navodno razvija AI klona koji će 'sastančiti' umjesto njega

AI verzija Zuckerberga mogla bi uskoro “odraditi” sastanke umjesto njega. Sustav se trenira da vjerno imitira njegov glas i stil komunikacije

Izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, navodno radi na razvoju AI avatara koji bi ga mogao zamijeniti na sastancima i komunicirati sa zaposlenicima.

Cilj projekta je omogućiti zaposlenicima interakciju s digitalnom verzijom osnivača, čime bi se, kako navode izvori za Financial Times, potaknula veća povezanost unutar tvrtke. Ako se projekt pokaže uspješnim, Meta bi sličnu tehnologiju mogla otvoriti i drugim tvrtkama.

Zanimljivo je da Zuckerberg navodno osobno sudjeluje u razvoju ovog projekta te dio svog radnog vremena provodi programirajući. No, to i ne čudi toliko, budući da bi AI klon trebao imati i Zuckerbergov glas, manire i ton te način govora.

Podsjetimo, Meta je još 2024. demonstrirala kako bi takvi AI klonovi mogli izgledati, a korisnicima je omogućila i stvaranje AI verzija sebe za interakciju s komentarima na Instagramu.