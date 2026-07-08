Meta lansirala Muse Image: AI generator slika stiže na Instagram i WhatsApp

Meta je u utorak predstavila Muse Image, novi alat za generiranje slika pomoću umjetne inteligencije, dostupan na Instagramu i WhatsAppu. Riječ je o najnovijoj integraciji AI tehnologije u svoje platforme društvenih medija

Prema priopćenju kompanije, korisnici mogu generirati AI fotografije slične onima koje bi inače objavljivali, primjerice selfije s plaže ili snimke iz fotokabina. Alat, kako navode iz Mete, omogućuje i obnavljanje starih obiteljskih fotografija, isprobavanje trendovnih frizura te pretvaranje korisničkih fotografija u claymation stil. Korisnici mogu i označiti prijatelje kako bi kreirali personalizirane rođendanske čestitke ili urednički obrađene fotografije temeljene na njihovim Instagram profilima. Oglašivači će u narednim tjednima dobiti mogućnost korištenja modela za izradu reklama.

Meta je najavila i alat za generiranje videa, Muse Video, koji će biti dostupan javnosti u sklopu samostalne aplikacije Meta AI u narednim mjesecima.

Prvi proizvod novoosnovanog odjela

Muse Image prvi je proizvod razvijen unutar novoosnovanog odjela Meta Superintelligence Labs. Direktor kompanije Mark Zuckerberg uložio je milijarde dolara u reorganizaciju AI odjela nakon što je Meta prošlog proljeća zaostala u razvoju umjetne inteligencije za konkurencijom poput Googlea, Anthropica i OpenAI-ja. Iako je kompanija tijekom protekle godine djelomično smanjila taj zaostatak, njezin vodeći chatbot model Muse Spark, predstavljen u travnju, i dalje zaostaje za konkurentskim rješenjima.

Novi alat zamjenjuje tehnologiju kompanije Midjourney, s kojom je Meta ranije surađivala na generiranju slika unutar aplikacije Meta AI.