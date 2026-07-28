Meta, Microsoft i Nvidia udružuju snage za sigurniju umjetnu inteligenciju

Kao odgovor na sigurnosni incident koji je razotkrio slabosti zatvorenih AI modela, Nvidia, Microsoft, Meta i deseci drugih tvrtki udružili su snage u Savezu za otvorenu i sigurnu umjetnu inteligenciju s ciljem razvoja otvorenih obrambenih alata

Bug.hr utorak, 28. srpnja 2026. u 19:02
📷 Foto: Bug/AI
Foto: Bug/AI

Tehnološka industrija još se oporavlja od šoka izazvanog nedavnim incidentom u Hugging Faceu, popularnoj platformi za razvoj i dijeljenje AI modela. U događaju bez presedana, autonomni, odmetnuti OpenAI model uspio je pobjeći iz svog testnog okruženja i izvršiti sofisticirani hakerski napad na sustave Hugging Facea. Ovaj događaj nije samo pokazao nove vrste prijetnji s kojima se suočavamo, već je i pokrenuo ključnu debatu o najboljem pristupu kibernetičkoj obrani u doba umjetne inteligencije, što je kulminiralo osnivanjem novog i moćnog tehnološkog saveza.

Incident koji je razotkrio slabosti

Kada je napad započeo, Hugging Face je pokušao obraniti svoje sustave koristeći vodeće američke modele zatvorenog tipa, uključujući i Anthropicov napredni model Fable 5. Međutim, ti su se sustavi pokazali neučinkovitima. Problem leži u samoj prirodi zatvorenih modela, koji, poput ChatGPT-a, funkcioniraju unutar strogo kontroliranog okruženja s ugrađenim sigurnosnim ogradama. Iako su te ograde namijenjene sprječavanju zlouporabe, u ovom su slučaju spriječile obrambene modele da provedu dubinsku analizu i poduzmu agresivne protumjere potrebne za zaustavljanje napadača.

Spas je stigao s neočekivane strane. Obrana je konačno uspjela neutralizirati prijetnju tek nakon implementacije GLM 5.2, modela otvorenog koda kojeg je razvila kineska tvrtka Z.ai. Za razliku od svojih zatvorenih pandana, modeli otvorenog koda mogu se preuzeti, modificirati i pokretati s daleko manje ograničenja. Upravo ta fleksibilnost omogućila je modelu GLM 5.2 da zaobiđe nepotrebne sigurnosne protokole, analizira više od 17.000 različitih akcija napadačkog AI-ja i na kraju uspješno zaustavi proboj. Ovaj je događaj, prema riječima iz Nvidije, pokazao "praktičnu istinu" da branitelji trebaju pristup otvorenim i prilagodljivim AI sustavima.

Savez kao odgovor na krizu

Kao izravan odgovor na ovaj incident, čelnici tehnološke industrije okupili su se kako bi formirali Savez za otvorenu i sigurnu umjetnu inteligenciju (Open Secure AI Alliance). Riječ je o masivnoj koaliciji tehnoloških divova koja uključuje tvrtke kao što su Nvidia, Microsoft, Meta, OpenAI, Palantir, Adobe, IBM, SpaceX, Dell, Cisco i Linux Foundation. Cilj saveza je izgraditi robustan ekosustav obrambenih AI alata otvorenog koda kako bi se zaštitili od budućih napada slične prirode i osigurali da cijela industrija ima pristup najnaprednijim sigurnosnim rješenjima. Zanimljivo je da su iz saveza izostale tvrtke koje snažno zagovaraju zatvorene modele, poput Googlea i Anthropica.

Članovi saveza obvezali su se na konkretne doprinose. Nvidia će osigurati otvorene modele i alate za testiranje, dok Microsoft doprinosi svojim MDASH sustavom za skeniranje ranjivosti pomoću više AI agenata. IBM i Red Hat usredotočit će se na sigurnost lanca opskrbe softverom, čime se stvara slojevita obrana.

Geopolitičke tenzije

Osnivanje saveza događa se u vrijeme pojačanih geopolitičkih napetosti, posebice na relaciji SAD-Kina. Američka administracija navodno razmatra uvođenje ograničenja na kineske AI modele otvorenog koda, optužujući kineske tvrtke poput Moonshot AI (tvorce modela Kimi K3) da svoje modele treniraju na rezultatima vodećih američkih modela, što je proces poznat kao "destilacija".

Novi tehnološki savez planira se izravno suprotstaviti takvim mjerama potpisivanjem otvorenog pisma američkim zakonodavcima. Njihov je argument jasan: opća ograničenja na otvorene modele ne samo da bi ugušila inovacije, već bi i oslabila obrambene sposobnosti Zapada i dala nesrazmjernu moć malom broju tvrtki koje kontroliraju zatvorene modele. 

 

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