Meta Muse Image automatski koristi vaše fotografije za AI - evo kako to isključiti

Meta je predstavila novi alat za generiranje slika koji bez izričitog pristanka koristi fotografije javnih Instagram profila za AI generacije. Provjerite jeste li izloženi i kako se zaštititi.

Objavili smo vijest da je Meta lansirala novi model za generiranje slika pod nazivom Muse Image, koji je razvio odjel Meta Superintelligence Labs. Model je izravno integriran u aplikaciju Instagram, a glavna promjena odnosi se na automatsko korištenje korisničkih materijala za potrebe generativne umjetne inteligencije.

Svi javni profili na Instagramu automatski su uključeni

Nova funkcionalnost se odnosi na javne profile jna Instagramu koji su automatski uključeni u sustav koji omogućuje drugim korisnicima korištenje njihovih fotografija za stvaranje novih AI slika. Funkcionalnost radi tako da bilo koji korisnik unutar Meta AI alata u tekstualni upit upiše korisničko ime javnog profila. Sustav nakon toga povlači javno dostupne fotografije s tog profila kako bi u generiranu sliku ugradio lik te osobe.

Meta ovu značajku predstavlja kao alat za personalizaciju sadržaja, poput izrade prilagođenih pozivnica ili zajedničkih kreativnih koncepata. Ipak, obrada podataka aktivirana je unaprijed, što znači da korisnici moraju sami proći kroz postupak isključivanja ako ne žele da se njihov lik koristi u AI generacijama.

Postupak isključivanja opcije

Korisnici koji žele zadržati javan profil, ali spriječiti korištenje svojih fotografija za AI remikse, moraju ručno promijeniti postavke privatnosti unutar aplikacije:

Otvorite aplikaciju Instagram i prijeđite na vlastiti profil. Dodirnite tri linije u gornjem desnom kutu ekrana za otvaranje izbornika. Pomaknite se prema dolje do kartice Dijeljenje i ponovna upotreba (Sharing and reuse). Unutar tog odjeljka nalazi se opcija Dopusti ljudima korištenje vašeg sadržaja na Instagramu i s AI značajkama na Meti (Allow people to use your content on Instagram and with AI features on Meta). Potrebno je isključiti pripadajuće prekidače za Objave (Posts) i Reelse (Reels).

Prebacivanje profila iz javnog u privatni

Prema službenim informacijama iz Instagramova centra za pomoć, prebacivanje profila u privatni način rada ili isključivanje navedenih postavki spriječit će buduća generiranja. Međutim, već stvorene AI slike koje su nastale upotrebom korisničkog sadržaja neće biti obrisane iz sustava.

Dodatno, Instagram je potvrdio da korisnici neće primati nikakve obavijesti kada netko iskoristi njihove fotografije za generiranje AI slika. Ova praksa dio je šireg industrijskog trenda u kojem tehnološke kompanije postavljaju prikupljanje korisničkih podataka za AI sustave kao zadanu opciju (default), prebacujući teret zaštite privatnosti na same korisnike.