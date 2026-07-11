Meta ukida značajku koja je automatski koristila fotografije s javnih profila Instagrama

Meta nije otkrila je li opt-out rješenje prošlo testnu skupinu ili pravnu provjeru prije lansiranja, što ostavlja dojam da je jedina primijenjena metodologija bila objavi pa čekaj reakcije

Meta je u petak potvrdila da ukida značajku Muse Image, koja je automatski koristila fotografije s javnih Instagram profila za generiranje AI slika. Odluka dolazi nakon što smo opisali kako korisnici mogu ručno isključiti opciju, budući da je bila uključena po zadanim postavkama.

Muse Image, model razvijen unutar odjela Meta Superintelligence Labs, integriran je u Instagram u srijedu. Funkcionirao je tako da bi korisnik unutar alata Meta AI upisao korisničko ime javnog profila, nakon čega bi sustav povlačio javno dostupne fotografije te osobe i ugrađivao njezin lik u generiranu sliku. Tvrtka je alat predstavila kao način izrade personaliziranih pozivnica i zajedničkih kreativnih koncepata.

Opt-out umjesto opt-in

Središnji problem bio je redoslijed postavki: obrada podataka bila je aktivirana unaprijed za sve javne profile, pa su korisnici morali sami proći kroz izbornik postavki privatnosti kako bi isključili korištenje vlastitog sadržaja, umjesto da model po zadanom ne koristi tuđi lik bez pristanka. Agencija CAA, čiji klijenti uključuju Toma Hanksa i Meryl Streep, izravno je uputila prigovor Meti, poručivši da se ničije ime, lik, glas ili autorsko djelo ne bi smjeli koristiti bez jasnog, dokumentiranog pristanka.

Već generirane slike ostaju u sustavu!?

Glasnogovornik Mete izjavio je da je namjera bila ponuditi kreativni alat uz kontrolu nad korištenjem javnog sadržaja, no da je pristup "promašio cilj" te da značajka više nije dostupna. CAA je potez ocijenila brzom odlukom i najavila daljnje razgovore s Metom o zaštiti kreatora. Već generirane slike, prema ranijim objašnjenjima Instagrama, ostaju u sustavu i nakon isključivanja opcije.