Microsoft najavio Copilot 'super aplikaciju' koja objedinjuje sve AI alate

Microsoftov Satya Nadella potvrdio je planove za jedinstvenu Copilot aplikaciju koja će integrirati chat, kodiranje, suradničke alate i autonomne agente

Bug.hr nedjelja, 2. kolovoza 2026. u 06:30
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Microsoft se sprema napraviti ključan korak u svojoj strategiji umjetne inteligencije objedinjavanjem svih svojih AI alata u jedinstvenu "super aplikaciju" Copilota. Ova ambiciozna platforma, koja bi trebala biti dostupna i privatnim i poslovnim korisnicima kasnije ove godine, integrirat će razgovor, kodiranje, suradničke alate poznate kao "Cowork" i nove autonomne agente nazvane "Autopilots". Cilj je stvoriti sveobuhvatno i jednostavno korisničko iskustvo koje će korisnicima omogućiti da što više vremena provedu unutar jednog, snažnog ekosustava.

Informaciju je potvrdio sam izvršni direktor Microsofta, Satya Nadella, tijekom nedavnog predstavljanja poslovnih rezultata, opisujući nadolazeću uslugu kao "veliki korak naprijed". Iako točan datum još nije poznat, Nadella je spomenuo da će usluga biti pokrenuta "u ovom kvartalu", što sugerira da je lansiranje vrlo blizu.

Jedna aplikacija za sve AI potrebe

Ideja iza super aplikacije je jednostavna. Umjesto da korisnici prelaze između različitih programa za različite zadatke, sve će biti dostupno na jednom mjestu. Bilo da se radi o pisanju e-mailova uz pomoć AI chatbota, razvijanju softvera uz GitHub Copilot, suradnji s timom na projektu koristeći "Cowork" značajke ili automatizaciji složenih zadataka pomoću "Autopilots" agenata, sve će biti dio jedinstvenog Copilot sučelja.

Ovaj potez predstavlja Microsoftov odgovor na sve veći trend konsolidacije AI alata u industriji. Cilj je stvoriti takozvani sustav djelovanja, centralno mjesto za sve interakcije korisnika s umjetnom inteligencijom, čime se smanjuje fragmentacija i povećava produktivnost. Tvrtka se kladi da će duboka integracija AI alata u postojeće radne procese korisnika, od Windowsa i Microsoft 365 paketa do Azure cloud platforme, osigurati brzo usvajanje i pružiti trenutnu vrijednost.

Utrka tehnoloških divova se zaoštrava

Microsoft nipošto nije jedina tvrtka koja teži stvaranju AI super aplikacije. Zapravo, ulazi u utrku u kojoj već sudjeluju neki od najvećih igrača na tržištu. Konkurencija, poput tvrtke OpenAI s njihovom platformom ChatGPT Work i Anthropica koji je integrirao suradničke alate unutar svojeg Claude chatbota, slijedi sličnu strategiju. Glavni motiv je zadržati korisnike unutar vlastitog ekosustava, što je posebno važno za tvrtke poput OpenAI-ja i Anthropica, koje se pripremaju za izlazak na burzu i žele osigurati što uspješnije inicijalne javne ponude (IPO).

U toj utrci Microsoft ima nekoliko značajnih prednosti, prije svega ogromna financijska sredstva i postojeću, masivnu korisničku bazu. Iako je broj plaćenih pretplatnika na Copilot trenutno manji u usporedbi s ChatGPT-jem, Microsoft već ima 30 milijuna plaćenih korisnika unutar svojeg poslovnog segmenta koji broji ukupno 450 milijuna korisnika. To predstavlja ogroman potencijal za rast, a jedinstvena super aplikacija mogla bi biti ključni faktor koji će potaknuti nove pretplate. Očekuje se da će se model naplate oslanjati na kombinaciju pretplata, poput postojećih Copilot Pro i Copilot za Microsoft 365 te naplate temeljene na stvarnoj potrošnji resursa.

Ipak, ovaj trend sa sobom nosi i određene izazove. Jedan od ključnih je osiguravanje sigurnosti i privatnosti podataka, s obzirom na to da će centralizirane aplikacije imati pristup širokom spektru korisničkih informacija. Također postoji rizik od preopterećenja korisnika s previše značajki unutar jedne aplikacije, što bi moglo narušiti korisničko iskustvo umjesto da ga poboljša.

 

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