Microsoft radi na naprednim AI botovima s vlastitim identitom i emailom

Microsoftovi novi AI agenti imat će vlastiti identitet, email adrese i Teams račune te će moći samostalno obavljati administrativne zadatke i surađivati s ljudima

Bug.hr utorak, 11. studenog 2025. u 11:42
📷 Foto: Unsplash
Microsoft je otkrio prve detalje o "novoj klasi AI" agenata za koje vjeruje da će unaprijediti postojeće timove preuzimanjem nekih od najrepetitivnijih administrativnih zadataka. Prema informacijama koje je objavio TechRadar, ovi agenti bit će više od običnih alata te će postati punopravni članovi tima.

Agentic Users, kako ih nazivaju, imat će vlastiti identitet i pristupat će organizacijskim sustavima i aplikacijama. Iz Microsofta obećavaju da će ovi agenti moći surađivati s ljudima i drugim agentima, čime će se radna snaga diversificirati i proširiti izvan isključivo ljudskih okvira. Ovi AI botovi mogli bi također imati vlastite email adrese i Teams račune.

Agentic Users mogli bi ugledati svjetlo dana već ovog mjeseca i to najvjerojatnije na Microsoftovom događaju Ignite koji se održava od 18. do 21. studenog. Do tada, možemo samo zamišljati kako će izgledati ova nova vrsta hibridnog radnog okruženja u kojem ljudi i AI agenti surađuju rame uz rame.



