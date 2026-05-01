Microsoft se hvali da Copilot ima više od 20 milijuna poslovnih pretplatnika

Microsoft je objavio da njihov AI alat Copilot sada ima preko 20 milijuna plaćenih poslovnih korisnika. Angažman raste, a tjedna aktivnost je na razini Outlooka, što ukazuje na duboku integraciju u svakodnevni rad i nadmašuje očekivanja analitičara

Microsoft je u srijedu objavio podatke koji upućuju na značajan rast baze korisnika i angažmana za njihov AI alat Copilot. Riječ je o alatu koji je integriran u M365 aplikacije poput Worda, Excela i Outlooka, a prema novim brojkama, njegova upotreba u poslovnom okruženju u stalnom je porastu.

Tijekom objave kvartalnih poslovnih rezultata, izvršni direktor Microsofta, Satya Nadella, otkrio je da M365 Copilot sada ima 20 milijuna plaćenih poslovnih korisnika. Osim ukupnog broja licenci, istaknut je i podatak da je tvrtka učetverostručila broj kompanija koje plaćaju za više od 50.000 licenci. Kao primjere naveo je tvrtke poput Bayera, Johnson & Johnsona, Mercedesa i Rochea, od kojih svaka ima više od 90.000 licenci. Nadella je posebno istaknuo ugovor s tvrtkom Accenture, koji obuhvaća više od 740.000 korisnika, nazvavši ga "našom najvećom pobjedom s Copilotom do sada".

Angažman korisnika kao ključ uspjeha

Kao važan pokazatelj stvarne primjene alata, a ne samo posjedovanja licenci, Microsoft ističe razinu angažmana korisnika. Nadella je naglasio da se alat aktivno koristi, i to na razini koja se može usporediti s nekim od standardnih poslovnih alata.

"Broj upita po korisniku u Copilotu porastao je za gotovo 20 posto u odnosu na prethodni kvartal. Da stavimo taj zamah u perspektivu, tjedni angažman sada je na istoj razini kao i kod Outlooka", rekao je Nadella. "Ovo je poput svakodnevne navike intenzivnog korištenja."

Ove brojke premašile su očekivanja dijela analitičara. Keith Weiss iz Morgan Stanleyja komentirao je kako su "brojke za Microsoft 365 Copilot super impresivne i daleko iznad očekivanja većine ljudi". Podaci o aktivnom korištenju ukazuju na primjenu alata u radnim procesima, za razliku od percepcije da se AI alati ponekad kupuju bez stvarne implementacije.

Visokoj stopi korištenja, prema navodima iz Microsofta, doprinosi i takozvani "agent mode", koji je postao zadano iskustvo u Copilotu unutar Worda, Excela i PowerPointa. Ova funkcionalnost omogućuje Copilotu da samostalno izvršava zadatke koji se sastoje od više koraka na temelju uputa korisnika. Primjerice, korisnik može zatražiti od Copilota da analizira prodajno izvješće, izradi sažetak i sastavi e-mail s ključnim zaključcima, a AI će te radnje obaviti bez stalnog nadzora. "Sada imate novi način za delegiranje i dovršavanje posla pomoću Copilota", poručio je Nadella.

Također je naglasio da Copilot nije ovisan o samo jednom AI modelu, poput onih iz OpenAI-ja. Sustav podržava i modele drugih tvrtki, kao što je Claude tvrtke Anthropic, te koristi inteligentno automatsko usmjeravanje kako bi odabrao najbolji model za određeni zadatak.

Tržišna utakmica i visoka ulaganja

Microsoftova objava dolazi (sasvim ne slučajno) u vrijeme sve veće primjene umjetne inteligencije u poslovnom sektoru. Konkurencija na tržištu je jaka, a glavni Microsoftov suparnik, Google, također bilježi rast sa svojim alatom Gemini for Workspace. Početkom 2026. godine Google je izvijestio o više od osam milijuna plaćenih licenci za Gemini Enterprise u 2.800 tvrtki. Ipak, direktne usporedbe su teške jer tvrtke često koriste različite metrike.

Fokus u poslovnoj primjeni AI-ja u 2026. godini pomiče se s eksperimentiranja prema rješenjima koja donose mjerljivu vrijednost. Kao motiv za implementaciju navodi se potencijal za povrat ulaganja, no postoje i izazovi poput sigurnosti podataka, visokih troškova i potrebe za edukacijom zaposlenika.