Microsoft želi da manje zastupljeni europski jezici dobiju svoje mjesto u AI svijetu
Inicijativa LINGUA Open Call želi osigurati da svaki europski jezik, bez obzira na njegovu popularnost, ima svoje mjesto u budućnosti umjetne inteligencije
Microsoftov AI for Good Lab pokrenuo je LINGUA Open Call, međunarodni poziv za projekte koji će pomoći da manje zastupljeni europski jezici dobiju svoje mjesto u digitalnom i AI svijetu.
Kako navode iz Microsofta, mnogi europski jezici imaju vrlo malo sadržaja i podataka na internetu, zbog čega ih umjetna inteligencija slabije “razumije”. Njihova nova inicijativa to želi promijeniti, stoga će podržati projekte koji prikupljaju i otvaraju kvalitetne skupove podataka za govor i tekst na jezicima s ograničenim digitalnim resursima.
Pokretanje programa dio je Microsoftove strategije za digitalni suverenitet i jezičnu raznolikost u Europi, a provodi se u suradnji s EPFL-om, ETH Zürichom i Vijećem Europe kroz projekt APERTUS. Cilj je stvoriti višejezične baze podataka i poboljšati rad velikih jezičnih modela poput EuroLLM i SmolLM3.
Tko se može prijaviti?
Na poziv se mogu prijaviti nevladine organizacije, istraživačke institucije, sveučilišta, kulturne ustanove, društvena poduzeća i startupovi koji žele doprinositi javnom dobru. Projekti moraju stvarati otvorene skupove podataka dostupne svima.
Što se nudi?
- Do 50.000 dolara financiranja (uz mogućnost većeg iznosa za veće projekte)
- Azure računalni krediti do dvije godine
- Tehnička i istraživačka podrška Microsofta, EPFL-a i ETH Züricha
- Međunarodna vidljivost kroz mrežu Microsoft AI for Good Laba
Rok za prijavu je do 11. studenog 2025. u 23:59, a objava dobitnika je 20. siječnja 2026. godine. Više informacija pogledajte na Microsoftovoj službenoj stranici.