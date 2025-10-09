Microsoft želi da manje zastupljeni europski jezici dobiju svoje mjesto u AI svijetu

Inicijativa LINGUA Open Call želi osigurati da svaki europski jezik, bez obzira na njegovu popularnost, ima svoje mjesto u budućnosti umjetne inteligencije

Microsoftov AI for Good Lab pokrenuo je LINGUA Open Call, međunarodni poziv za projekte koji će pomoći da manje zastupljeni europski jezici dobiju svoje mjesto u digitalnom i AI svijetu.

Kako navode iz Microsofta, mnogi europski jezici imaju vrlo malo sadržaja i podataka na internetu, zbog čega ih umjetna inteligencija slabije “razumije”. Njihova nova inicijativa to želi promijeniti, stoga će podržati projekte koji prikupljaju i otvaraju kvalitetne skupove podataka za govor i tekst na jezicima s ograničenim digitalnim resursima.

Pokretanje programa dio je Microsoftove strategije za digitalni suverenitet i jezičnu raznolikost u Europi, a provodi se u suradnji s EPFL-om, ETH Zürichom i Vijećem Europe kroz projekt APERTUS. Cilj je stvoriti višejezične baze podataka i poboljšati rad velikih jezičnih modela poput EuroLLM i SmolLM3.

Tko se može prijaviti?

Na poziv se mogu prijaviti nevladine organizacije, istraživačke institucije, sveučilišta, kulturne ustanove, društvena poduzeća i startupovi koji žele doprinositi javnom dobru. Projekti moraju stvarati otvorene skupove podataka dostupne svima.

Što se nudi?

Do 50.000 dolara financiranja (uz mogućnost većeg iznosa za veće projekte)

Azure računalni krediti do dvije godine

Tehnička i istraživačka podrška Microsofta, EPFL-a i ETH Züricha

Međunarodna vidljivost kroz mrežu Microsoft AI for Good Laba

Rok za prijavu je do 11. studenog 2025. u 23:59, a objava dobitnika je 20. siječnja 2026. godine. Više informacija pogledajte na Microsoftovoj službenoj stranici.