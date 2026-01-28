Milton Mueller: 'AGI nije egzistencijalna prijetnja čovječanstvu'

Mit da će opća umjetna inteligencija uništiti ljudski rod odvraća pozornost od političkih pitanja o upotrebi AI te potiče autoritarne intervencije nad svim oblicima informacijske i komunikacijske tehnologije

Računalni znanstvenici često nisu dobri u procjeni društvenih i političkih implikacija tehnologije. Oni su usredotočeni na mehanizme umjetne inteligencije i opčinjeni su njezinim uspjehom, ali je ne znaju smjestiti u društveni i povijesni kontekst, uvjeren je Milton Mueller, profesor s Georgia Techa koji već četiri desetljeća proučava informacijske tehnologije. U svom posljednjem radu, nedavno objavljenom u časopisu Journal of Cyber ​​Policy, istražio je koliko daleko umjetna inteligencija može ići i predstavlja li doista, kako strahuju mnogi, egzistencijalnu prijetnju čovječanstvu.

Strah od superinteligencije

Umjetna inteligencija koja izaziva najveći strah naziva se općom umjetnom inteligencijom (AGI), a nevolja je to što se nitko ne može složiti oko definicije ove "superinteligencije“, o čemu je već pisano na stranicama Buga.

Milton Mueller na konferenciji AI Governance and Global Economic Development, službenom događaju prije AI Impact Summita 2026. Georgia Institute of Technology

Dakako, definicija nije jedini problem. Mnogi računalni znanstvenici pretpostavljaju da bi, kako računalna snaga raste, AI s vremenom mogla prestići ljude i djelovati autonomno. Mueller tvrdi da je ta pretpostavka pogrešna: umjetna inteligencija je uvijek usmjerena ili obučena prema cilju i trenutno ne djeluje autonomno. Sjetite se, kaže, upita koji upisujete u ChatGPT da biste započeli razgovor.

Razlozi protiv

Ako AI zanemaruje upute, ona to čini zbog nedosljednosti u uputama, objašnjava Mueller navodeći primjer videoigre utrke čamaca u kojoj je umjetna inteligencija je otkrila da više bodova može dobiti kruženjem po stazi umjesto pobjedom u utrci. Problem je, kaže, u strukturi nagrađivanja sustava, a ne autonomija umjetne inteligencije.

Performanse umjetne inteligencije u odnosu na ljudske početne vrijednosti, 2012. – 2023. Milton Mueller

Da bi se proširila poput lavine preko točke u kojoj ljudi izgube kontrolu nad svojim rezultatima, AI bi trebala imati fizičku sposobnost da izvršava svoje naredbe te izvor energije i infrastrukturu za samoodržavanje. Običan podatkovni centar to ne bi mogao i trebao bi ljudsku intervenciju da bi postao svemoćan. Osnovni zakoni fizike - koliko velik stroj može biti, koliko može izračunati - također bi spriječili super umjetnu inteligenciju, piše Mueller.

Još važnije, AI nije jedno homogeno biće; različite primjene uključuju različite zakone, propise i društvene institucije. Pravi izazov dakle nije zaustavljanje apokalipse koji bi nam mogla donijeti umjetna inteligencija već osmišljavanje pametnih, sektorski specifičnih politika koje će tehnologiju uskladiti s ljudskim vrijednostima, zaključuje Mueller.