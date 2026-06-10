Moć Mythos klase konačno dostupna - stigao je Claude Fable 5

Anthropic je javno objavio Claude Fable 5, prvi AI model iz svoje najnaprednije Mythos klase. Donosi vrhunske performanse, ali dolazi s ugrađenim sigurnosnim mjerama kako bi se spriječila zlouporaba

Još u travnju, tvrtka Anthropic uzburkala je tehnološku javnost otkrićem svog AI modela Claude Mythos, za kojeg su tada rekli da je jednostavno previše moćan za javnu objavu. Zbog sposobnosti da autonomno pronalazi i iskorištava sigurnosne propuste, pristup je bio strogo ograničen na odabrane partnere, poput Applea, s ciljem jačanja kibernetičke obrane. Sada, kao što je i obećano, Anthropic je napokon predstavio model iz te iste klase koji korisnici mogu i isprobati. Naziv mu je Claude Fable 5.

Dva lica Mythos klase

Anthropic opisuje Claude Fable 5 kao svoj prvi javno dostupan model iz "Mythos" klase, serije njihove najnaprednije tehnologije. "Sposobnosti modela Fable 5 nadmašuju sve što smo dosad učinili opće dostupnim", navode iz tvrtke. "Vrhunski je na gotovo svim testiranim mjerilima za AI sposobnosti, pokazujući izvanredne performanse u softverskom inženjerstvu, radu sa znanjem, vizualnom prepoznavanju, znanstvenom istraživanju i mnogim drugim područjima. Što je zadatak duži i složeniji, to je prednost Fable 5 nad našim drugim modelima veća."

Međutim, objaviti ovako moćan alat nosi i značajne rizike. Iz Anthropica upozoravaju da bi se bez adekvatnih zaštitnih mjera njegove sposobnosti, posebice u kibernetičkoj sigurnosti, mogle zloupotrijebiti i prouzročiti ozbiljnu štetu. Zbog toga je novi model nazvan Claude Fable lansiran s ugrađenim sigurnosnim protokolima. To znači da će se upiti na osjetljive teme, poput kibernetičke sigurnosti, biologije ili kemije, automatski preusmjeriti na njihov idući najsposobniji model, Claude Opus 4.8. Tvrtka priznaje da su mjere postavljene konzervativno te da će ponekad obuhvatiti i bezopasne zahtjeve, iako se aktiviraju u prosjeku u manje od pet posto sesija.

Istovremeno, Anthropic je predstavio i Claude Mythos 5, koji je u suštini Fable 5, ali bez većine sigurnosnih ograničenja. Taj model ostaje dostupan isključivo maloj skupini partnera iz sektora kibernetičke obrane i pružatelja ključne infrastrukture, unutar inicijative poznate kao "Projekt Glasswing". Ovaj dvoslojni pristup pokrenuo je rasprave o potencijalnoj nejednakosti u pristupu najnaprednijim tehnologijama.

Performanse, cijena i dostupnost

Prema objavljenim rezultatima, i Fable 5 i Mythos 5 pokazuju značajno bolje performanse u usporedbi s prethodnim modelom Claude Opus 4.8, ali i s konkurentskim modelima kao što je GPT-5.5. Posebno se ističe na testu agentivnih sposobnosti kodiranja SWE-Bench-Pro, gdje je postigao osjetno bolje rezultate. Lansiranje Fable 5 odražava nekoliko ključnih trendova u industriji: rastući fokus na sigurnost, žestoku tržišnu utakmicu i sve veću ulogu umjetne inteligencije u kibernetičkoj sigurnosti.

Cjenovno, oba nova modela pozicionirana su povoljnije od prethodne verzije Mythos Preview, s cijenom od 10 američkih dolara za milijun ulaznih tokena i 50 dolara za milijun izlaznih tokena.

Claude Fable 5 dostupan je korisnicima, a iz Anthropica očekuju da će potražnja biti "vrlo visoka i teško predvidiva". Zbog toga se pristup modelu uvodi postupno. Od danas do 22. lipnja, Fable 5 uključen je bez dodatnih troškova u Pro, Max, Team i Enterprise pretplatničke planove. Nakon tog datuma, korištenje će se naplaćivati kroz kredite za potrošnju. Iz tvrtke poručuju kako se nadaju da će, čim se kapaciteti stabiliziraju, Fable 5 ponovno postati standardni dio pretplata.