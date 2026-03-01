Nano Banana 2 stiže s još bržim generiranjem i uređivanjem slika

Googleov novi model za generiranje i uređivanje slika, Nano Banana 2, donosi značajno brže generiranje i uređivanje slika uz bolju dosljednost unutar jednog radnog procesa

Google je predstavio Nano Banana 2, novi model za generiranje i uređivanje slika poznat i pod nazivom Gemini 3.1 Flash Image. Radi se, naime, o modelu koji dolazi relativno nedugo nakon lansiranja modela Gemini 3.1 Pro, a koji unutar Gemini sustava zamjenjuje dosadašnji Nano Banana Pro u varijantama Fast, Thinking i Pro.

Ipak, Nano Banana Pro i dalje će biti dostupan pretplatnicima paketa Google AI Pro i Ultra za specijalizirane zadatke, putem izbornika s tri točkice. Nano Banana 2 postupno stiže i u AI Mode unutar Google Searcha, gdje će mu se moći pristupiti kroz Googleovu aplikaciju te putem internetskog preglednika.

Foto: Google

Iz Googlea navode da Nano Banana 2 zadržava razinu razumijevanja konteksta i kvalitete prikaza kakvu je nudio Nano Banana Pro, ali uz osjetno bržu obradu zahtjeva. Novi model uz to omogućuje i brže izmjene te ponavljanja generiranja sadržaja, a koristi i informacije te slike iz web pretraživanja u stvarnom vremenu kako bi preciznije prikazao tražene subjekte.

Također, iz Googlea kažu da Nano Banana 2 nastoji poboljšati ravnotežu između brzine generiranja i kvalitete prikaza, uz detaljnije osvjetljenje, izraženije teksture i preciznije detalje. Ističu i da model može zadržati prepoznatljivost do pet likova te dosljednost do 14 objekata unutar jednog radnog procesa, kao i pouzdanije slijediti složenije korisničke upute.

Više informacija dostupno je u Googleovoj objavi na blogu.