Netko je pobrojao – Microsoft ima više od 80 različitih proizvoda naziva "Copilot"

Analiza otkriva ogromnu razgranatost Microsoftovih AI rješenja, pri čemu postoje deseci različitih proizvoda pod istim imenom, sve dok se korisnici gube pokušavajući shvatiti što je tu što

Microsoft je, od samog predstavljanja Copilota, agresivno integrirao taj svoj AI brend u gotovo svaki kutak softverskog ekosustava – od samostalnih aplikacija preko Officea pa do Windowsa. Prema najnovijoj analizi analitičara Teya Bannermana, broj različitih proizvoda, značajki i usluga koji nose to ime dosegao je broj od čak – 80.

Recept za konfuziju

Bannerman, konzultant za AI strategiju i dizajn, uzeo je na sebe nezahvalan zadatak katalogiziranja svih dostupnih verzija nakon što je shvatio da Microsoftov sustav AI pomoćnika više nije moguće jednostavno opisati. Njegovo istraživanje otkrilo je da su Copiloti ugrađeni u Windows, Office paket, Azure, ali i u specifične kategorije hardvera poput prijenosnih računala Copilot+. Povrh chatbota tu su i samostalne osobne i korporativne aplikacije ali i sustavi poput Copilot Studija namijenjeni programerima – koji pak služe isključivo za izradu novih varijanti ovih AI agenata, pa ekosustav samo buja.

Širok spektar usluga Copilota uključuje sve, od besplatnih verzija za krajnje korisnike do visokospecijaliziranih rješenja za financije, prodaju i kibernetičku sigurnost. Iako gomila od 80 proizvoda sugerira tehnološku dominaciju, ona istodobno nesumnjivo izaziva zbunjenost među korisnicima i stručnjacima. Kritičari i korisnici na tehnološkim forumima uspoređuju ovakvu strategiju s ranijim Microsoftovim pokušajima sveprisutnog brendiranja (primjer je .NET sufiks "guran" početkom stoljeća) koji nisu uvijek polučili željeni uspjeh.

No, nije sve ipak negativno, jer je Microsoft nedavno pokazao da su shvatili kako su pretjerali u tome. Nakon brojnih negativnih reakcija korisnika, tvrtka je povukla planove za agresivnije "guranje" Copilota Windowsima 11. To sugerira da bi se strategija "AI posvuda" mogla u budućnosti malo ublažiti kako bi se izbjegao otpor zajednice koja preferira diskretnije digitalne alate, ali i da se smanji konfuzija među korisnicima.