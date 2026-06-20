Norveška gotovo potpuno zabranjuje umjetnu inteligenciju u osnovnim školama

Norveška vlada želi ukrotiti utjecaj umjetne inteligencije u školama, no AI je prisutan na svakom uređaju s internetskom vezom, pa ono što se zabrani u učionici nesmetano se nastavlja izvan školske klupe.

Bug.hr subota, 20. lipnja 2026. u 17:22
📷 BUG/AI
BUG/AI

Norveška vlada od početka nove školske godine krajem kolovoza uvodi gotovo potpunu zabranu generativne umjetne inteligencije za učenike osnovnih škola, uz blaže ograničenje za starije razrede, najavio je premijer nakon dugotrajnog pada rezultata na obrazovnim testovima, javlja Reuters.

Što se točno ograničava

Mjeru je u petak na konferenciji za novinare predstavio premijer Jonas Gahr Støre. Učenici od prvog do sedmog razreda, u dobi od 6 do 13 godina, u pravilu ne bi smjeli koristiti umjetnu inteligenciju, dok oni u nižem srednjoškolskom obrazovanju, u dobi od 14 do 16 godina, alate mogu oprezno koristiti pod nadzorom nastavnika. U višim srednjim školama, za dob od 17 do 19 godina, učenici bi se trebali naučiti primjereno koristiti umjetnu inteligenciju kako bi bili pripremljeni za daljnje obrazovanje i rad. Standardi stupaju na snagu s novom školskom godinom.

Obrazloženje je iznio sam premijer. Korištenje umjetne inteligencije povećava rizik da mala djeca preskoče važne korake u obrazovanju, rekao je Støre, dodavši da je najvažnije da djeca u školi nauče čitati, pisati i računati.

Nastavak ranije politike

Ovo nije prva odluka kojom Norvežani pokušavaju spriječiti utjecaje moderne tehnologije na najmlađe korisnike. Suočena s općim padom rezultata na obrazovnim testovima, vlada je 2024. zabranila pametne telefone u školama i vratila nastavnicima veće ovlasti za održavanje discipline u učionici. Učinak te mjere mjerljiv je: prema studiji Norveškog instituta za javno zdravstvo, nasilje među učenicima smanjilo se na svim razinama, a prosjeci ocjena počeli su rasti nakon uvođenja ograničenja uređaja.

Uz to mijenja se nabava opreme. Norveška je računala u učionice uvodila od devedesetih, a tablete nakon predstavljanja iPada od 2010. nadalje, čime se smanjio oslon na knjige i rukopis. U pratećem priopćenju vlada je najavila da će predložiti zakon za financiranje veće upotrebe knjiga u učionicama, čime se napušta trend prema tabletima.

Zabrana društvene mreže

Vlada je u travnju najavila zakon kojim bi se djeci mlađoj od 16 godina zabranile društvene mreže, a prijedlog se očekuje u parlamentu do kraja 2026.

Ostaje pitanje efikasnosti norveške zabrane tijekom školskih sati jer ona u biti ne mijenja ništa u tome što djeca rade kod kuće. Generativna umjetna inteligencija dostupna je na svakom uređaju s internetskom vezom. Vlade tako rješavaju jednu stranu problema, pristup, dok AI koji ga stvara ostaje van kontrole, izvan dosega školskog zvona.

 

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