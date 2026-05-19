Nova Siri mogla bi nuditi automatsko brisanje povijesti razgovora

Korisnici će kod nove Siri moći birati koliko žele čuvati razgovore, što je velika razlika u odnosu na konkurentske chatbotove koji eventualno nude privremene anonimne razgovore

Kako navodi Bloombergov novinar i dugogodišnji Apploev analitičar, Mark Gurman, naprednija Siri koja bi trebala stići s iOS-om 27 nudit će opciju automatskog brisanja povijesti razgovora.

Prema njegovim informacijama, korisnici će moći birati žele li razgovore čuvati 30 dana, godinu dana ili trajno. Takav pristup razlikuje se od većine konkurentskih AI chatbotova koji uglavnom nude samo privremene anonimne razgovore ili uopće nemaju mogućnost detaljnog upravljanja poviješću.

“Većina vodećih AI chatbotova danas se u velikoj mjeri oslanja na povijest razgovora i memorijske sustave kako bi personalizirali odgovore i poboljšali buduće interakcije. No Apple će uvesti stroža ograničenja oko načina na koji memorija funkcionira, uključujući ograničenja o tome koje informacije mogu ostati pohranjene i koliko dugo se mogu zadržati”, navodi Gurman.

Čini se da Apple računa na to da su korisnici spremni odreći se dijela praktičnosti u zamjenu za veću privatnost.