OpenAI izdao GPT-5.2 kako bi konkurirao Geminiju 3 Pro

Uoči predstavljanja novog AI modela, izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman, u internom je dopisu najavio da će novi GPT-5.2 biti ravnopravan Googleovom Geminiju 3 Pro

Matej Markovinović četvrtak, 11. prosinca 2025. u 23:38
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

OpenAI je službeno predstavio GPT-5.2, najnoviju generaciju svog jezičnog modela koja stiže kao odgovor na Googleov nedavno objavljeni Gemini 3 Pro. Iz OpenAI-a kažu da se radi o dosad najnaprednijem modelu, posebno optimiziranom za profesionalni rad, što uključuje izradu proračunskih tablica, prezentacija, tehničko pisanje, kodiranje te rad s kompleksnim i opsežnim tekstualnim kontekstima.

Naime, OpenAI ističe da je najnaprednija verzija modela, GPT-5.2 Thinking, pokazala značajan napredak u odnosu na GPT-5.1 na nizu standardiziranih testova. U AIME 2025 matematičkom ispitu postigao je 100-postotni rezultat, dok je u ARC-AGI-1 testu apstraktnog zaključivanja ostvario više od 10 postotnih bodova bolje rezultate od prethodne generacije. OpenAI ističe i 30 posto manje faktografskih pogrešaka, što bi model trebalo učiniti pouzdanijim za istraživanje, analitiku i donošenje odluka.

Što se tiče svakodnevne komunikacije, tu su također vidljiva poboljšanja. Verzija modela namijenjena širokom krugu korisnika, GPT-5.2 Instant, brža je i preciznija u odgovaranju na pitanja, tehničkim objašnjenjima i prijevodima, a ima i prirodniji ton razgovora.

„Kada se gleda sveukupno, GPT-5.2 donosi značajna poboljšanja u općoj inteligenciji, razumijevanju dugog konteksta, autonomnom korištenju alata i obradi vizualnih informacija, čineći ga boljim od svih prethodnih modela u izvršavanju složenih, stvarnih zadataka od početka do kraja“, priopćili su iz OpenAI-a.

Sve verzije novog modela GPT-a bit će prvo dostupne pretplatnicima, a kasnije i besplatnim korisnicima. OpenAI će stariji GPT-5.1 zadržati još tri mjeseca, a korisnici će ga moći pronaći u odjeljku Legacy Models.

Više informacija o GPT-u 5.2 dostupno je u službenoj objavi OpenAI-a.

 



