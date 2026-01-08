OpenAI pokreće ChatGPT Health s integracijom Apple Healtha i MyFitnessPala

OpenAI kaže da više od 230 milijuna ljudi diljem svijeta koristi ChatGPT za pitanja vezana uz zdravlje, stoga smatraju da je ChatGPT Health pun pogodak

OpenAI je predstavio ChatGPT Health, novu funkcionalnost unutar ChatGPT-a namijenjenu korisnicima koji žele na jednom mjestu pratiti i bolje razumjeti svoje zdravstvene podatke. Radi se o zasebnoj sekciji u kojoj je moguće povezati popularne zdravstvene aplikacije poput Apple Healtha, MyFitnessPala, Weight Watchersa, Pelotona i drugih.

Kako navode iz OpenAI-a, ChatGPT Health razvijan je u suradnji s liječnicima, s ciljem da korisnicima pomogne aktivnije sudjelovati u upravljanju vlastitim zdravljem. Ističu da su poseban naglasak stavili na privatnost i sigurnost podataka pa se razgovori korisnika u ovom slučaju neće koristiti za treniranje novih modela chatbota.

„Health je osmišljen kao podrška, a ne zamjena za medicinsku skrb. Nije namijenjen dijagnosticiranju ni liječenju. Umjesto toga, pomaže u snalaženju sa svakodnevnim pitanjima i razumijevanju promjena u zdravlju kroz dulje razdoblje, a ne samo trenucima bolesti, kako biste se osjećali informiranije i spremnije za važne razgovore s liječnicima“, priopćili su iz OpenAI-a.

ChatGPT Health trenutačno je dostupan ograničenom broju korisnika izvan Europskog gospodarskog prostora, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva. Trenutačno nije poznato kada će biti dostupan i kod nas, no OpenAI-eva stranica nudi prijavu na listu čekanja.