OpenAI razvija 'superaplikaciju' koja spaja ChatGPT, Codex i Atlas

Kako bi pojednostavili korisničko iskustvo i ubrzali razvoj, OpenAI planira objediniti svoje ključne AI alate u jedinstvenu aplikaciju

Matej Markovinović petak, 20. ožujka 2026. u 12:13
📷 Foto: Unsplash
OpenAI razvija „superaplikaciju“ koja bi objedinila ChatGPT, AI alat za programiranje Codex i preglednik Atlas. Kako doznaje The Wall Street Journal, riječ je o OpenAI-evom pokušaju pojednostavljivanja sve većeg portfelja proizvoda i smanjenja fragmentacije unutar tvrtke.

Prema internom dopisu kojeg potpisuje Fidji Simo, izvršna direktorica odjela aplikacija u OpenAI-u, postojeća raspršenost alata usporava razvoj i otežava postizanje željene razine kvalitete. To bi se, prema njenom mišljenju, trebalo promijeniti s tom, još uvijek neimenovanom “superaplikacijom”.

Glasnogovornica OpenAI-a, Lindsey Held, odbila je komentirati ove navode. Više detalja vjerojatno će se saznati kroz sljedeće mjesece.

 

