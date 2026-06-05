OpenAI uvodi "Dreaming", memoriju koja gradi profil korisnika

Hoće li vas smetati pozadinski proces koji automatski, bez izričitog naloga, sintetizira ono što ChatGPT zna o vama iz svih razgovora i kroz višegodišnji period?

OpenAI je jucer predstavio novu verziju sustava memorije za ChatGPT pod nazivom “Dreaming”. Riječ je o pozadinskom procesu koji iz dosadašnjih razgovora sintetizira ono što sustav zna o korisniku i taj sažetak održava aktualnim kroz višegodišnje razdoblje.

Sustav gradi povezan profil

Za razliku od ranijeg modela, u kojem je trebalo izričito zatražiti da se nešto zapamti, "Dreaming" prikuplja kontekst koji se prirodno pojavi u razgovoru. Sustav ima tri zadatka: prenijeti korisne podatke u nove razgovore, slijediti iskazane preferencije i ostati svjež u vremenu, primjerice prebaciti podatak o putovanju iz budućeg u prošlo vrijeme kada putovanje završi. Preferencije pritom mogu biti upute o načinu odgovaranja, osobna ograničenja poput prehrane ili posredni podaci poput mjesta stanovanja koji oblikuju što je korisniku relevantno.

Umjesto razasutog popisa pojedinačnih činjenica, sustav sada gradi povezan profil podijeljen u kategorije poput posla, hobija, putovanja i obrazovanja. Profil se prikazuje na zasebnoj stranici sa sažetkom memorije, na kojoj se pojedini unos može ispraviti ili označiti da ga se više ne spominje.

Razvoj u tri faze

Spremljene memorije pojavile su se u travnju 2024., kada je korisnik sam upisivao što treba zapamtiti. U travnju 2025. uvedena je prva verzija "dreaminga", koja je memoriju počela dopunjavati automatskim iščitavanjem povijesti razgovora. Aktualna inačica taj pozadinski sloj čini samostalnim i glavnim.

Sadržaj se može zadržati do trideset dana

Kontrole ostaju u postavkama, gdje se iščitavanje povijesti razgovora i spremljene memorije uključuju i isključuju zasebno. Isključivanjem iščitavanja povijesti briše se ono što je sustav prikupio, a OpenAI navodi da se to uklanja s njihovih poslužitelja u roku od trideset dana. Brisanje pojedinog razgovora ne briše memorije nastale u njemu, nego se one uklanjaju zasebno.

OpenAI

Za razgovore bez pohrane ostaje opcija privremenog razgovora, koji zaobilazi memoriju, no i takav se sadržaj može zadržati do trideset dana.

Značajka se najprije uvodi korisnicima Plus i Pro paketa u SAD-u, a besplatnim korisnicima i korisnicima Go paketa u idućim tjednima.