OpenAI uvodi jeftiniju razinu pretplate na ChatGPT Pro

OpenAI predstavio je novu razinu svoje ChatGPT Pro pretplate koja iznosi 100 dolara mjesečno, čime dodatno širi ponudu između postojećih paketa. Novi Pro paket donosi, kako kažu, pet puta više korištenja alata za programiranje Codex u odnosu na Plus pretplatu od 20 dolara, zbog čega je namijenjen korisnicima koji rade dulje i zahtjevnije zadatke.

Oni koji su upoznati s paketima pretplata na ChatGPT, zasigurno će odmah primijetiti da sada postoje dvije razine Pro pretplate. Iako nova verzija uključuje sve postojeće Pro značajke, što je vidljivo i na stranici OpenAI-a, skuplja varijanta od 200 dolara mjesečno i dalje zadržava viša ograničenja korištenja. Konkretnije, skuplji paket nudi čak 20 puta veće limite u odnosu na Plus pretplatu, dok Pro od 100 dolara, kao što smo već i spomenuli, donosi pet puta veće limite.

"Plus paket i dalje će biti najbolja opcija po cijeni od 20 dolara za stabilno, svakodnevno korištenje Codexa, dok novi Pro paket od 100 dolara nudi pristupačniji put nadogradnje za intenzivnije svakodnevno korištenje", priopćili su iz OpenAI-a na X-u.

The Codex promotion for existing Plus subscribers ends today and as a part of this, we’re rebalancing Codex usage in Plus to support more sessions throughout the week, rather than longer sessions in a single day.



April 9, 2026

Inače, uvođenje ovog paketa dolazi u trenutku pojačane konkurencije na tržištu AI alata, osobito od strane Anthropica i njihovog Claude Codea. Cjenovno, nova razina pretplate izravno se suprotstavlja Anthropicovom Max paketu koji također stoji 100 dolara mjesečno.