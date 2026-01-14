Otkriveni prvi detalji nove Siri koju pokreće Googleov Gemini

Modeli Geminija pokretat će se lokalno na uređaju te će podržavati Appleov Private Cloud Compute, uz mogućnost da Apple samostalno prilagođava i dodatno trenira modele

Matej Markovinović srijeda, 14. siječnja 2026. u 12:59
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Apple je nedavno potvrdio da će nova i pametnija Siri koristiti Googleov Gemini, čime su potvrđene višemjesečne glasine. Sada se otkrivaju i prvi konkretniji detalji o značajkama koje bi korisnici Appleovih uređaja mogli očekivati.

Kako doznaje The Information, nova bi Siri zahvaljujući Geminiju trebala nuditi izravne odgovore na pitanja općeg znanja, umjesto dosadašnjeg upućivanja korisnika na internetske stranice i slično. Također, očekuju se i unaprijeđene razgovorne sposobnosti koje bi trebale omogućiti kvalitetniju podršku korisnicima, s prirodnijim i smislenijim odgovorima.

Još jedna važna novost odnosi se na obradu nejasnih upita. Umjesto čestog odgovora „ne razumijem”, nova će Siri pokušati protumačiti što je korisnik htio reći i ponuditi korisniji odgovor. Zanimljivo je i da prototip Siri temeljene na Geminiju trenutačno ne prikazuje nikakvo Googleovo ili Gemini brendiranje, iako Apple još uvijek može promijeniti tu odluku prije službenog predstavljanja.

Prema trenutno dostupnim informacijama, nova Siri uvodit će se postupno, pri čemu bi se dio značajki mogao pojaviti početkom proljeća, a dio na ovogodišnjem WWDC-u. 

 



