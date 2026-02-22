Procurili novi detalji o OpenAI-jevom uređaju. Bit će to – pametni zvučnik?

Tim Jonyja Ivea i OpenAI-ja zacrtao si je stvoriti "novi iPhone", neviđenog osobnog AI asistenta, a potom su napravili kompromis i odlučili napraviti "obični" zvučnik, ako je vjerovati novim informacijama

Jedan od najvažnijih igrača u polju umjetne inteligencije trenutačno, OpenAI, s jednim od najvećih imena u produkt dizajnu posljednjih desetljeća, Jonyjem Iveom, razvija hardverski uređaj koji bi trebao biti "novi iPhone". Sasvim drugačiji koncept uređaja pogonjenog AI-jem, pretvoren u osobnog asistenta koji nas prati svakog trenutka i pomaže u svim mogućim situacijama, nešto je što se navodno "kuha" u tajnosti. Dosad se u pravilu mislilo da je riječ o kakvom nosivom uređaju, slušalicama ili sličnom gadgetu naziva "io" koji bi se mogao sakriti iza uha, no nove informacije sugeriraju nešto sasvim suprotno.

Ipak kućni uređaji?

Nakon niza neuspješnih sličnih pokušaja na tržištu, poput kritiziranih AI privjesaka i bedževa, OpenAI i Ive su se, kako piše portal The Information, preusmjerili na osmišljavanje – pametnog zvučnika s ugrađenom kamerom, na čemu trenutačno radi njihovih više od 200 zaposlenika. Neobična je to odluka, nakon najavljivanja nečeg "neviđenog", razviti "još jednu Alexu" i napuniti je umjetnom inteligencijom. No, za sada je riječ tek o nepotvrđenim informacijama, pa je moguće da bi kućni zvučnik mogao biti tek jedan u nizu AI uređaja koji se tamo razvijaju.

OpenAI’s first device, a $200–$300 smart speaker with a camera, may not ship until 2027. https://t.co/kUJ20LxKNp — The Information (@theinformation) February 21, 2026

Novi uređaj, prema onome što je "procurilo" u javnost, koristit će tehnologiju umjetne inteligencije za prepoznavanje lica i identifikaciju objekata u prostoru. Predviđena cijena kretala bi se između 200 i 300 američkih dolara, a prve isporuke ne očekuju se prije početka sljedeće godine. Uz zvučnik, OpenAI navodno razmatra i razvoj "pametne lampe", iako njezina komercijalna budućnost još nije u potpunosti jasna.

Upitna korist

Unatoč velikim ulaganjima i očekivanjima, projekt se već sada suočava s kritikama zbog nedostatka inovativnosti. Ako se OpenAI-jeva strategija svodi na proizvodnju kućnih uređaja koji ne nude značajnu diferencijaciju u odnosu na ono što već postoji u milijunima domova te ako njihov asistent neće nuditi ništa više od onoga što danas već nude mobiteli – postavlja se pitanje tko bi zapravo htio u svoj dom dodati još jedan "pametni" gadget.

Za OpenAI, pak, lansiranje hardvera u koji su uložili milijarde jedan je od ključnih trenutaka. Suočeni su s enormnim operativnim troškovima i gubicima koji iznose milijarde dolara po kvartalu, pa već sad aktivno traže nove načine ostvarivanja prihoda kako bi stabilizirali svoje poslovanje. U sklopu te potrage, počeli su plasirati i oglase u ChatGPT, iako je Sam Altman ranije takav potez opisivao kao "posljednje utočište" u poslovnom modelu tvrtke.