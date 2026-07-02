Sada je stigla brojka: OpenAI nudi 5% za mir s regulatorom

Već smo pisali o tome kako Washington razmišlja o izravnim vlasničkim udjelima u AI kompanijama, o Altmanovoj ideji javnog fonda po uzoru na suvereni fond i o presedanima koje administracija već ima u Intelu i MP Materialsu. Sada se pojavila konkretna brojka: OpenAI nudi državi 5% udjela, dobrovoljno.

Ponuda i njezina struktura

Ponuda glasi: 5% udjela u OpenAI-ju, pri trenutnoj procjeni vrijednosti tvrtke od 852 milijarde dolara, što iznosi oko 42,6 milijardi dolara. Dionice bi bile neglasačke, uplaćene u javni fond, bez izravne isplate gotovine državi.

Tri razloga iza ponude

Prvi je ublažavanje regulatornog pritiska. OpenAI i Anthropic suočavaju se sa sporijim odobravanjem uvođenja modela zbog sigurnosnih provjera i opterećenja energetske infrastrukture; ponudom financijskog udjela državi Altman pokušava uskladiti interese Washingtona s tempom razvoja tvrtke.

Drugi je zadržavanje kontrole. Budući da se radi o neglasačkim dionicama, država bi imala financijski interes u rastu vrijednosti, ali ne i pravo glasa u odlukama o usklađivanju modela, razmještaju ili sastavu uprave.

Treći je uspostava trajnog mehanizma raspodjele bogatstva, po uzoru na fond za Aljasku (Alaska Permanent Fund), koncept koji je OpenAI razradio u dokumentu Industrial Policy for the Intelligence Age: fond u koji bi udjele uplaćivale i druge velike tvrtke, s ciljem isplate izravnih dividendi građanima kao amortizera gubitka radnih mjesta zbog automatizacije.

Altman nudi, senator Sanders traži Njegov Zakon o američkom suverenom fondu za umjetnu inteligenciju (American AI Sovereign Wealth Fund Act) predviđa obvezni porez od 50% na dionice svake AI tvrtke s godišnjim prihodom iznad 200 milijuna dolara, s ciljem formiranja fonda vrijednog 7 bilijuna dolara. Za razliku od Altmanovog modela, ovdje nema dobrovoljnosti ni neglasačkih dionica. Sandersov prijedlog traži glasačke dionice i jednak broj mjesta u upravnom odboru, što državi daje pravo veta na razmještaj modela, prikupljanje podataka i zapošljavanje. Obrazloženje glasi da su veliki jezični modeli trenirani na javno dostupnom sadržaju interneta, pa imovina koja iz toga proizlazi po logici pripada javnosti, koja stoga ima pravo na kontrolni udio. Razlika između 5% i 50% tako nije samo razlika u broju nego u vrsti transakcije: jedna strana kupuje mir s regulatorom, druga traži preuzimanje.

Mjerilo iz prijašnjih presedana

Presedani koje smo ranije spomenuli i dalje vrijede kao mjerilo. Intel je dobio 8,9 milijardi dolara subvencije kroz CHIPS Act u zamjenu za 10% udjela, a MP Materials 15% zbog rijetkih zemnih elemenata; oba su slučaja bila transakcija, gotovina za dionice. TARP iz 2008. i CARES Act iz 2020. bili su reaktivni, vlasništvo kao cijena hitne pomoći u krizi.

OpenAI-jeva ponuda je nešto treće: tvrtka ne treba gotovinu niti spašavanje, a udio nudi kao cijenu operativne slobode dok je profitabilna i u punom zamahu rasta. To je prvi slučaj da netko plaća unaprijed za nešto što još nije problem. Ostaje pitanje koje smo već postavili: kad država postane dioničar u sektoru koji istovremeno regulira, tko čuva ogradu između te dvije uloge. Altmanova neglasačka struktura je pokušaj da ta ograda ostane na mjestu.