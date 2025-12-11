Sam Altman: AI je sila koja će izjednačiti svijet

CEO OpenAI-a, Sam Altman, gostovao je u The Tonight Showu gdje je s Jimmyjem Fallonom razgovarao o budućnosti umjetne inteligencije, predstavljajući ChatGPT kao revolucionarnu tehnologiju koja, poput pametnog telefona, donosi jednake mogućnosti svima

Bug.hr četvrtak, 11. prosinca 2025. u 09:55
📷 Steve Johnson / Unsplash
Steve Johnson / Unsplash

U nedavnom gostovanju u popularnom The Tonight Showu, CEO OpenAI-a Sam Altman podijelio je svoju viziju budućnosti umjetne inteligencije. Kako prenosi TechRadar, Altman je s voditeljem Jimmyjem Fallonom razgovarao o strelovitom usponu ChatGPT-a, ističući njegove pozitivne strane, ali i priznajući određene rizike koji dolaze s brzim napretkom.

Altman je zauzeo optimističan, ali ne i slijepo zanesen stav. Izrazio je uvjerenje da AI sustavi, posebno oni koje razvija OpenAI, imaju potencijal preoblikovati društvo na duboko pozitivan način. Usporedio je pojavu ChatGPT-a s globalnim širenjem pametnih telefona.

"Iako tehnologija ima mnogo mana, jedna od njezinih prednosti je što djeluje kao sila koja izjednačava mogućnosti", rekao je Altman. "Najbogatija osoba na svijetu dobila je isti hardver kao i milijarde drugih ljudi. Vjerujem da se AI kreće u istom smjeru."

Altman je iskoristio priliku da pohvali snagu svoje platforme, naglasivši da ChatGPT danas koristi više od 800 milijuna ljudi na tjednoj bazi. "To je tehnologija stara samo tri godine", naglasio je. "Nijedna druga tehnologija nikada nije bila usvojena ovako brzo na globalnoj razini. Radi se o uistinu svestranom alatu."

Za Altmana, ta brzina usvajanja znači da korisnici svojim vremenom i povjerenjem glasaju za AI. Koriste ga za pisanje životopisa, programiranje, planiranje putovanja i svakodnevne zadatke. U tom smislu, on vidi AI kao alat koji moć distribuira široj populaciji, umjesto da je koncentrira u rukama nekolicine. Iako iza OpenAI-a stoji Microsoft s milijardama uloženim u računalnu snagu, Altman tvrdi da su rezultati te tehnologije dostupni svima.

Unatoč optimizmu, Altman se nije ustručavao spomenuti i komplikacije. "Jedna od stvari koja me brine je brzina promjena koje se trenutačno događaju u svijetu", priznao je. Ipak, njegov je poziv usmjeren na prilagodbu i sudjelovanje javnosti u postavljanju "zaštitnih ograda", odnosno pravila i smjernica, kako bi se izbjegli negativni scenariji.

Altmanov nastup nije bio blještav niti je služio za najavu novih proizvoda, unatoč glasinama o skorom izlasku GPT-5.2 modela. Bio je to prije svega pokušaj da se AI prikaže kao korisna i utopijska inovacija koja lakom i općom dostupnošću, svima nudi iste mogućnosti. 



