Samsung bi mogao proizvoditi Anthropicove AI čipove

Sve više AI tvrtki razvija vlastite čipove kako bi smanjile ovisnost o TSMC-u, a među njima je i Anthropic koji pregovara sa Samsungom

Samsung bi uskoro mogao dobiti još jednog velikog klijenta za proizvodnju AI čipova. Kako doznaje The Information, južnokorejska tvrtka I Anthropic trenutno su u ranoj fazi pregovora o mogućoj suradnji na proizvodnji prilagođenih AI čipova.

Naime, sve veća potražnja za poluvodičima, potaknuta ubrzanim razvojem umjetne inteligencije, posljednjih je mjeseci navela brojne tehnološke tvrtke da razmotre alternative TSMC-u, koji i dalje dominira tržištem napredne proizvodnje čipova. U takvim okolnostima Samsung, ali i Intel, ponovno privlače pažnju potencijalnih naručitelja.

Nakon razdoblja u kojem su se obje tvrtke suočavale s izazovima u poslovanju svojih odjela za proizvodnju čipova, AI boom otvorio im je nove poslovne prilike. Mediji tako navode da Apple ponovno razmatra Intel kao mogućeg partnera za proizvodnju čipova, dok se istodobno spominje da vodi razgovore i sa Samsungom.

Anthropic je, međutim, naglasio da će njegovi podatkovni centri u doglednoj budućnosti i dalje koristiti Amazonove Titanium čipove, Googleove TPU-ove te Nvidijine GPU-ove. Unatoč tome, tvrtka želi razviti vlastiti specijalizirani hardver kako bi dugoročno povećala računalne kapacitete i smanjila ovisnost o postojećim dobavljačima.

Sličnim putem ide i OpenAI, za koji se ranije pojavila informacija da pregovara s Broadcomom o razvoju vlastitih AI čipova.