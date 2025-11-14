Satya Nadella: Imamo AI čipove, ali nemamo dovoljno struje da ih pokrenemo

Dok AI industrija juri naprijed, Microsoftov CEO Satya Nadella otkriva neočekivanu prepreku – nedostatak električne energije i podatkovnih centara, a ne čipova. Problem koji bi mogao usporiti cijeli sektor

Bug.hr petak, 14. studenog 2025. u 06:35

U jeku strelovitog rasta umjetne inteligencije, pojavljuje se problem o kojem se do sada manje govorilo - opskrba energijom. Prema izvještaju portala Zero Hedge, izvršni direktor Microsofta, Satya Nadella, nedavno je u razgovoru s CEO-om OpenAI-a, Samom Altmanom, istaknuo kako najveći izazov za njihovu AI infrastrukturu više nije nabava čipova, već osiguravanje dovoljne količine električne energije za njihov rad.

"Najveći problem s kojim se trenutno suočavamo nije višak računalne snage, već nedostatak energije", izjavio je Nadella. "Ukoliko to ne možete osigurati, možete imati hrpu čipova na zalihama koje jednostavno ne možete uključiti. To je, zapravo, moj današnji problem. Nije problem u nabavi čipova, već u činjenici da nemam spremne podatkovne centre u koje bih ih mogao priključiti."

Nadellina izjava odnosi se na problem nedovršenih zgrada podatkovnih centara – praznih objekata kojima nedostaje ključna infrastruktura poput napajanja i sustava hlađenja potrebnih za masovno pokretanje grafičkih procesora (GPU-a). Ova nestašica raspoložive energije postaje sve veća briga u tehnološkoj industriji, dok se tvrtke poput Microsofta, Googlea i OpenAI-a utrkuju u proširenju svoje AI infrastrukture.

Analitičari upozoravaju da bi se AI industrija, ukoliko se proizvodnja energije i kapaciteti podatkovnih centara ne povećaju, mogla suočiti s ozbiljnim usporavanjem – ili čak korekcijom planova u nadolazećim godinama.



