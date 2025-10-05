Šef OpenAI-ja najavljuje veću kontrolu za vlasnike autorskih prava

Nakon lavine kritika zbog korištenja zaštićenih likova u AI videima, izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman najavljuje novi model koji vlasnicima prava daje veću kontrolu i mogućnost dijeljenja prihoda.

Čini se da OpenAI mijenja svoj pristup korištenju materijala zaštićenih autorskim pravima u svom alatu za generiranje videa, Sora. Nakon što su pravni stručnjaci izrazili zabrinutost zbog potencijalnih tužbi, izvršni direktor Sam Altman najavio je promjene koje bi vlasnicima intelektualnog vlasništva trebale dati više kontrole.

Naime, od izdavanja nove aplikacije Sora 2 ranije ovog tjedna, platforma je preplavljena kratkim videozapisima generiranim pomoću tekstualnih uputa, a u kojima se pojavljuju poznati animirani likovi i veliki brendovi. To je odmah potaknulo raspravu o kršenju autorskih prava, a čini se da je pritisak urodio plodom.

U objavi na svom blogu, Altman je istaknuo kako tvrtka "prima povratne informacije" od vlasnika prava te da će im sada pružiti "detaljniju kontrolu nad generiranjem likova, slično postojećem 'opt-in' modelu za sličnost, ali s dodatnim kontrolama". Dodao je i kako će OpenAI morati "nekako unovčiti generiranje videa" te da planiraju "dio prihoda podijeliti s vlasnicima prava koji žele da korisnici generiraju njihove likove".

Ovaj potez predstavlja značajan zaokret u odnosu na prethodnu politiku. Kako je ranije izvijestio The Wall Street Journal, OpenAI je savjetovao studije i agencije da će se vlasnici prava morati aktivno isključiti ako ne žele da se njihov materijal pojavljuje u videima stvorenim pomoću Sore. Taj "opt-out" model značio bi da vlasnici intelektualnog vlasništva, poput filmskih studija, moraju eksplicitno zatražiti od tvorca ChatGPT-ja da ne uključuje njihove likove.

Kritičari, poput Petera Kafke iz Business Insidera, opisali su tu metodu kao naporan proces i upitnu interpretaciju postojećeg zakona o autorskim pravima.

"Čini se da OpenAI pokušava u hodu ponovno ispisati zakon o autorskim pravima: Vaše stvari su naše stvari, i to besplatno - osim ako nam ne kažete drugačije", napisao je Kafka.

Ovo nije prvi put da se OpenAI suočava s kritikama umjetnika i kreativaca. Glumica Scarlett Johansson je 2024. godine izjavila da je bila šokirana i bijesna nakon što je tvrtka objavila glas za novi chatbot koji je zvučao vrlo slično njezinom. Također, tvrtka se našla na udaru kritika nakon uvođenja značajke u ChatGPT-u koja je korisnicima omogućila stvaranje slika u stilu poznatog Studija Ghibli, što je pokrenulo žestoku raspravu o nepoštenom korištenju rada legendarnog Hayao Miyazakija.

Ovaj zaokret u politici za Soru pokazuje da OpenAI, suočen s pritiskom javnosti i potencijalnim tužbama, traži održiviji model suradnje s kreativnom industrijom. No, tvrtka se i dalje suočava s postojećim tužbama za kršenje autorskih prava od strane nekoliko istaknutih medijskih kuća i autora, uključujući The New York Times, Georgea R. R. Martina i Johna Grishama.