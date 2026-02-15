Šef Spotifya: 'Naši najbolji developeri više ne pišu kod'

Izvršni direktor Spotifya, Gustav Söderström, otkrio je kako se u tvrtki već koriste AI alati do te mjere da njihovi najviši inženjeri od prosinca nisu napisali ni jednu liniju koda

Bug.hr nedjelja, 15. veljače 2026. u 18:49
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Svijet tehnologije već mjesecima raspravlja o utjecaju umjetne inteligencije na različite industrije, a programiranje se često ističe kao područje koje će doživjeti najveću transformaciju. Dok su mnoge tvrtke još uvijek u fazi istraživanja, čini se da je glazbeni streaming div Spotify već duboko zakoračio u novu eru razvoja softvera, gdje najiskusniji developeri preuzimaju uloge supervizora, a pisanje koda prepuštaju strojevima.

Tijekom nedavnog poziva o poslovnim rezultatima za četvrti kvartal, Gustav Söderström, jedan od predsjednika i tehnološki direktor Spotifya, podijelio je iznenađujuću informaciju koja potvrđuje ove trendove. Otkrio je kako su u potpunosti prihvatili novi pristup, koji neki u šali nazivaju "vibe kodiranje", gdje je uloga developera usmjerena na vođenje i nadzor AI alata. Kako prenosi Business Insider, Söderström je pohvalio novu dinamiku unutar svojih timova.

"Kada razgovaram sa svojim najvišim inženjerima, najboljim developerima koje imamo, oni kažu da zapravo nisu napisali niti jednu liniju koda od prosinca. Oni zapravo samo generiraju kod i nadziru ga", izjavio je Söderström.

Ova izjava jasno pokazuje da se uloga vrhunskog programera mijenja iz temelja. Umjesto da sate provode pišući složene algoritme, njihova stručnost sada služi za postavljanje ispravnih uputa umjetnoj inteligenciji, provjeru kvalitete generiranog koda i osiguravanje da se krajnji proizvod ponaša u skladu s očekivanjima.

Iako umjetna inteligencija preuzima zadatke koji su se nekada smatrali isključivo ljudskom domenom, Spotifyev primjer pokazuje da uloga iskusnih stručnjaka ne nestaje, već evoluira.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi