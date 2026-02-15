Šef Spotifya: 'Naši najbolji developeri više ne pišu kod'

Izvršni direktor Spotifya, Gustav Söderström, otkrio je kako se u tvrtki već koriste AI alati do te mjere da njihovi najviši inženjeri od prosinca nisu napisali ni jednu liniju koda

Svijet tehnologije već mjesecima raspravlja o utjecaju umjetne inteligencije na različite industrije, a programiranje se često ističe kao područje koje će doživjeti najveću transformaciju. Dok su mnoge tvrtke još uvijek u fazi istraživanja, čini se da je glazbeni streaming div Spotify već duboko zakoračio u novu eru razvoja softvera, gdje najiskusniji developeri preuzimaju uloge supervizora, a pisanje koda prepuštaju strojevima.

Tijekom nedavnog poziva o poslovnim rezultatima za četvrti kvartal, Gustav Söderström, jedan od predsjednika i tehnološki direktor Spotifya, podijelio je iznenađujuću informaciju koja potvrđuje ove trendove. Otkrio je kako su u potpunosti prihvatili novi pristup, koji neki u šali nazivaju "vibe kodiranje", gdje je uloga developera usmjerena na vođenje i nadzor AI alata. Kako prenosi Business Insider, Söderström je pohvalio novu dinamiku unutar svojih timova.

"Kada razgovaram sa svojim najvišim inženjerima, najboljim developerima koje imamo, oni kažu da zapravo nisu napisali niti jednu liniju koda od prosinca. Oni zapravo samo generiraju kod i nadziru ga", izjavio je Söderström.

Ova izjava jasno pokazuje da se uloga vrhunskog programera mijenja iz temelja. Umjesto da sate provode pišući složene algoritme, njihova stručnost sada služi za postavljanje ispravnih uputa umjetnoj inteligenciji, provjeru kvalitete generiranog koda i osiguravanje da se krajnji proizvod ponaša u skladu s očekivanjima.

Iako umjetna inteligencija preuzima zadatke koji su se nekada smatrali isključivo ljudskom domenom, Spotifyev primjer pokazuje da uloga iskusnih stručnjaka ne nestaje, već evoluira.