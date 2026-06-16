Span dobio Microsoftovo priznanje za AI partnere

Microsoft Frontier Partner oznaka označava priznanje unutar Microsoftovog AI Cloud Partner programa koje potvrđuje kompetencije partnera u razvoju i implementaciji naprednih rješenja temeljenih na AI-u

Span je dobio Microsoft Frontier Partner oznaku, priznanje koje se dodjeljuje partnerima unutar Microsoftovog AI Cloud Partner programa za razvoj i implementaciju naprednih rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji u poslovnim okruženjima. Prema navodima tvrtke, riječ je o jednom od najviših statusa u programu koji potvrđuje sposobnost isporuke AI rješenja u produkcijskim sustavima.

Kako ističu iz Spana, priznanje dolazi u razdoblju kada sve više organizacija prelazi s eksperimentalne primjene umjetne inteligencije na njezinu operativnu implementaciju, pri čemu ključne izazove predstavljaju sigurnost, upravljanje i mogućnost skaliranja. Tvrtka navodi da je tijekom proteklog razdoblja radila na projektima koji uključuju implementaciju Microsoft Copilota, razvoj AI agenata te rješenja na Azure, Data i Security platformama.

Poseban naglasak stavlja se na razvoj AI agenata koji mogu automatizirati poslovne procese i pristupati različitim izvorima podataka, zbog čega je, prema Spanu, potrebno osigurati odgovarajuće mehanizme upravljanja pristupom, zaštite podataka i usklađenosti s regulatornim zahtjevima, uključujući europski AI Act.

"Ovo priznanje nije samo potvrda naših kompetencija, već i našeg fokusa na isporuku konkretnih poslovnih rezultata. AI projekti danas zahtijevaju puno više od same tehnologije, traže sigurnost, upravljanje i jasno definiranu vrijednost za korisnika. Upravo u tome vidimo svoju ključnu ulogu kao partnera", istaknula je Mihaela Trbojević, članica Uprave Spana zadužena za upravljanje proizvodima i uslugama.