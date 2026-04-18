Stigao je Claude Design, Anthropicov AI asistent za dizajnere i one koji to nisu

Nakon što je Anthropicov AI model Claude naučio generirati grafikone i dijagrame, bilo je samo pitanje vremena kada će tvrtka ponuditi i napredniji alat za vizualno stvaranje. Sada, nešto više od mjesec dana kasnije, Anthropic je najavio Claude Design, novi alat koji pretplatnicima omogućuje korištenje Claudea za izradu dizajna, prototipova, prezentacija i drugih vizualnih materijala.

"Claude Design daje dizajnerima prostor za široko istraživanje, a svima ostalima način za stvaranje vizualnih radova", poručuju iz Anthropica. Kao i kod ranijih izleta u generiranje slika, tvrtka ovaj alat ne naziva jednostavnim generatorom slika. Umjesto toga, opisuju ga kao sustav pokretan njihovim najsposobnijim vizualnim modelom do sada, Opus 4.7. Drugim riječima, Claude Design nećete koristiti da na brzinu stvorite sliku mačke koja jede lazanje u svemiru, već je namijenjen konkretnijim, profesionalnim zadacima.

Kao što se i moglo očekivati, svaki projekt u Claude Designu započinje tekstualnom uputom ili takozvanim promptom. Nakon početnog rezultata, korisnici mogu dalje usavršavati dizajn kroz razgovor s AI asistentom, dodavanjem komentara i izravnim uređivanjem elemenata. Slično kao i kod nedavno najavljenog AI asistenta iz Adobea, Claude će također generirati prilagođene klizače koji odgovaraju određenim elementima dizajna. Korisnik ih zatim može pomicati kako bi, primjerice, prilagodio sjaj ili gustoću linija koje ilustriraju povezanu mrežu.

Prilagodba brendu i integracija u radni proces

Anthropic je ugradio i proces prilagodbe koji omogućuje Claudeu da izgradi interni vizualni jezik nakon što pročita postojeću kodnu bazu i dizajnerske dokumente vaše organizacije.

"Svaki sljedeći projekt nakon toga automatski koristi vaše boje, tipografiju i komentare", navode iz tvrtke. Osim tekstualnih uputa, podržan je i unos slika i dokumenata, a za poslovne korisnike uključen je i alat za snimanje web stranica kako bi se mogli koristiti elementi s vlastite stranice tvrtke.

Ugrađena je i mogućnost dijeljenja, a gotov dizajn možete izvesti izravno u Claude Code, Anthropicov alat za programere. Iz tvrtke su obećali da će u narednim tjednima dodatno olakšati integraciju s drugim aplikacijama. Ako želite isprobati novi alat, dostupan je kao dio Anthropicovih pretplata Pro, Max, Team i Enterprise, a njegova upotreba troši postojeće limite unutar pretplate.