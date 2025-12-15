Superračunalo Frontier trenira AI za nuklearne reaktore

Novi AI modeli otvorenog koda pomoći će smanjiti vrijeme, rad i resurse koje nuklearna industrija troši na pretraživanje dokumenata o radu, održavanju i propisima

Razvoj umjetne inteligencije specijalizirane za nuklearnu industriju oslanja se na snagu jednog od najmoćnijih svjetskih superračunala Frontier u američkom Nacionalnom laboratoriju Oak Ridge (ORNL). Startup Atomic Canyon na njemu je trenirao svoje AI modele kako bi stvorio alat koji ubrzava pretraživanje i analizu kompleksne tehničke dokumentacije povezane s licenciranjem, održavanjem i sigurnosnim procedurama nuklearnih postrojenja.

Diablo Canyon: američka nuklearna elektrana koja koristi generativnu umjetnu inteligenciju PG&E

Startup Atomic Canyon razvio je platformu Neutron koristeći 20.000 GPU sati na Frontieru, prvom egzaskalnom superračunalu s više od 37.000 AMD Instinct MI250X GPU-a i vršnim performansama od 2 eksaflopa. Ova snaga omogućila je treniranje FERMI modela, specijaliziranih sentence embedding sustava koji riječima i frazama dodjeljuje numeričke vektore za razumijevanje nuklearnog žargona i konteksta.​

Ugrađivanje rečenica

FERMI modeli, otvorenog koda i dostupni na Hugging Faceu, trenirani su na NRC-ovoj ADAMS bazi s 3 milijuna dokumenata i 53 milijuna stranica. Razlikuju se od generativnih LLM-ova jer se fokusiraju na pretraživanje i dohvaćanje dokumenata te tako minimiziraju halucinacije pružajući točne rezultate iz tehničkih izvješća, održavanjâ i regulatornih propisa. Dodatno, Frontier je omogućio i udvostručen ulaz za obradu većih dokumenata, čime je indeksiranje prepolovljeno, a sustav dvostruko ubrzan.​

Neutron radi iza firewalla, a platforma se integrira s lokalnim bazama, naprimjer s 2 milijarde stranica u Diablo Canyonu. ORNL i Atomic Canyon dogovorili su daljnji razvoj, uključujući kombinaciju FERMI-ja s LLM-ovima za autonomnu analizu.