Svi su ludi za "osobnim AI zaposlenikom" Clawdbotom

Clawdbot je otvoreni, lokalno smješteni AI asistent koji preko WhatsAppa, Telegrama i sličnih kanala čisti inbox, zakazuje sastanke, istražuje umjesto vas ili vam upravlja kalendarom 24 sata dnevno

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 26. siječnja 2026. u 18:56
X / @redkendl

Posljednjih dana društvenim se mrežama proširila nova AI senzacija imena Clawdbotchatbot koji djeluje kao osobni AI asistent pokretan na vlastitom računalu, serveru ili čak na uređajima poput Raspberry Pija, umjesto da ovisi o tuđoj infrastrukturi u oblaku (no, može ga se pokrenuti i u okviru AWS instance). Za razliku od klasičnih chatbotova, Clawdbot "živi" unutar klasičnih aplikacija za razmjenu poruka – WhatsAppa, Telegrama, Slacka, Discorda, Signala, iMessagea i slično – pa sa svojim korisnikom (tj. vlasnikom) komunicira u sučelju koje on već ionako svakodnevno koristi.

Radi na bilo čemu

Arhitektura sustava oslanja se na lokalni gateway koji upravlja sesijama, kanalima, alatima i događajima te služi kao jedinstveni kontrolni centar za sve interakcije. Time Clawdbot postaje nešto nalik stalno uključenom digitalnom zaposleniku: agentu koji prima poruke, poziva specijalizirane alate, bilježi kontekst i održava dugoročnu memoriju u pozadini, dok korisnik vidi tek jednostavan razgovor nalik običnom chatu. Taj razgovor u svakom je trenutku svjestan konteksta, budući da ima pristup svim podacima korisnika, pa se kroz njega mogu dobivati i proaktivne poruke, savjeti, podsjetnici i slično.

Ključna razlika Clawdbota u odnosu na većinu komercijalnih asistenata jest naglasak na "stvarnom radu", a ne samo na generiranju teksta. U praksi to znači da asistent može automatski pregledavati vašu elektroničku poštu, filtrirati neželjene poruke, sažimati bitne poruke te iz njih kreirati zadatke ili podsjetnike u drugim alatima. Korisnici mu zadaju upute u obliku kratkih poruka – primjerice "očisti mi inbox" ili "organiziraj tjedan", a sustav potom autonomno prolazi kroz pristiglu poštu, kalendar i bilješke kako bi predložio strukturirani raspored rada ili konkretne akcije.

Uz upravljanje poštom, Clawdbot je zamišljen i kao pomoćnik za svakodnevni posao: može zakazivati sastanke u kalendaru, slati odgovore klijentima, istraživati tvrtke i potencijalne klijente, voditi popise zadataka u alatima poput Notiona i Trella te pratiti otvorene prodajne procese. Dio korisnika opisuje ga i kao asistenta koji im jednom porukom "za dobro jutro" javlja sažetak dana – daje pregled prvih pristiglih e-mailova, ključnih sastanaka, novih zadataka i bilješki, bez potrebe da se otvara ijedna dodatna aplikacija.

Stalno dostupan asistent

S tehničke strane, Clawdbot se stalno "vrti" kao pozadinski servis. Instalira se na sustavima poput macOS‑a ili Linuxa, gdje gateway ostaje aktivan i nakon što se korisnik odjavi ili zatvori prozor. Time se postiže dojam osobnog zaposlenika koji radi danonoćno.​ Moguće ga je povezati s raznim modelima umjetne inteligencije, od komercijalnih servisa poput Claudea do lokalno pokretanih jezičnih modela, što omogućuje rad i u potpuno lokalnim, zatvorenim okruženjima, a omogućava mu i da samostalno radi kao član developerskog tima i tamo (kako neki tvrde) zamijeni juniora.

Peter Steinberger
Peter Steinberger

Memorija razgovora i konteksta pohranjuje se lokalno, često u obliku Markdown datoteka, čime se naglašava privatnost i vlasništvo nad podacima te smanjuje oslanjanje na vanjske poslužitelje. Brojni su korisnici pohrlili kupiti dedicirani Mac Mini, relativno jeftino računalo sposobno za brz rad s Clawdbotom, pa na njega instalirali ovaj servis. Trend je toliko "eksplodirao" da su neki čak prijavili i da su svi Mac Miniji na nekim tržištima bili rasprodani.

Clawdbot se tako u kratkom vremenu nametnuo kao eksperiment i alat u jednom. Projekt je to koji već danas zorno pokazuje kako bi u skorijoj budućnosti mogla izgledati svakodnevica u kojoj se velik dio digitalnog rada odrađuje jednostavnom razmjenom poruka s osobnim, lokalno pokrenutim AI "zaposlenikom".



