Svi su ludi za "osobnim AI zaposlenikom" Clawdbotom
Clawdbot je otvoreni, lokalno smješteni AI asistent koji preko WhatsAppa, Telegrama i sličnih kanala čisti inbox, zakazuje sastanke, istražuje umjesto vas ili vam upravlja kalendarom 24 sata dnevno
Posljednjih dana društvenim se mrežama proširila nova AI senzacija imena Clawdbot – chatbot koji djeluje kao osobni AI asistent pokretan na vlastitom računalu, serveru ili čak na uređajima poput Raspberry Pija, umjesto da ovisi o tuđoj infrastrukturi u oblaku (no, može ga se pokrenuti i u okviru AWS instance). Za razliku od klasičnih chatbotova, Clawdbot "živi" unutar klasičnih aplikacija za razmjenu poruka – WhatsAppa, Telegrama, Slacka, Discorda, Signala, iMessagea i slično – pa sa svojim korisnikom (tj. vlasnikom) komunicira u sučelju koje on već ionako svakodnevno koristi.
Radi na bilo čemu
Arhitektura sustava oslanja se na lokalni gateway koji upravlja sesijama, kanalima, alatima i događajima te služi kao jedinstveni kontrolni centar za sve interakcije. Time Clawdbot postaje nešto nalik stalno uključenom digitalnom zaposleniku: agentu koji prima poruke, poziva specijalizirane alate, bilježi kontekst i održava dugoročnu memoriju u pozadini, dok korisnik vidi tek jednostavan razgovor nalik običnom chatu. Taj razgovor u svakom je trenutku svjestan konteksta, budući da ima pristup svim podacima korisnika, pa se kroz njega mogu dobivati i proaktivne poruke, savjeti, podsjetnici i slično.
Ključna razlika Clawdbota u odnosu na većinu komercijalnih asistenata jest naglasak na "stvarnom radu", a ne samo na generiranju teksta. U praksi to znači da asistent može automatski pregledavati vašu elektroničku poštu, filtrirati neželjene poruke, sažimati bitne poruke te iz njih kreirati zadatke ili podsjetnike u drugim alatima. Korisnici mu zadaju upute u obliku kratkih poruka – primjerice "očisti mi inbox" ili "organiziraj tjedan", a sustav potom autonomno prolazi kroz pristiglu poštu, kalendar i bilješke kako bi predložio strukturirani raspored rada ili konkretne akcije.
Uz upravljanje poštom, Clawdbot je zamišljen i kao pomoćnik za svakodnevni posao: može zakazivati sastanke u kalendaru, slati odgovore klijentima, istraživati tvrtke i potencijalne klijente, voditi popise zadataka u alatima poput Notiona i Trella te pratiti otvorene prodajne procese. Dio korisnika opisuje ga i kao asistenta koji im jednom porukom "za dobro jutro" javlja sažetak dana – daje pregled prvih pristiglih e-mailova, ključnih sastanaka, novih zadataka i bilješki, bez potrebe da se otvara ijedna dodatna aplikacija.
Stalno dostupan asistent
S tehničke strane, Clawdbot se stalno "vrti" kao pozadinski servis. Instalira se na sustavima poput macOS‑a ili Linuxa, gdje gateway ostaje aktivan i nakon što se korisnik odjavi ili zatvori prozor. Time se postiže dojam osobnog zaposlenika koji radi danonoćno. Moguće ga je povezati s raznim modelima umjetne inteligencije, od komercijalnih servisa poput Claudea do lokalno pokretanih jezičnih modela, što omogućuje rad i u potpuno lokalnim, zatvorenim okruženjima, a omogućava mu i da samostalno radi kao član developerskog tima i tamo (kako neki tvrde) zamijeni juniora.
Memorija razgovora i konteksta pohranjuje se lokalno, često u obliku Markdown datoteka, čime se naglašava privatnost i vlasništvo nad podacima te smanjuje oslanjanje na vanjske poslužitelje. Brojni su korisnici pohrlili kupiti dedicirani Mac Mini, relativno jeftino računalo sposobno za brz rad s Clawdbotom, pa na njega instalirali ovaj servis. Trend je toliko "eksplodirao" da su neki čak prijavili i da su svi Mac Miniji na nekim tržištima bili rasprodani.
Clawdbot se tako u kratkom vremenu nametnuo kao eksperiment i alat u jednom. Projekt je to koji već danas zorno pokazuje kako bi u skorijoj budućnosti mogla izgledati svakodnevica u kojoj se velik dio digitalnog rada odrađuje jednostavnom razmjenom poruka s osobnim, lokalno pokrenutim AI "zaposlenikom".