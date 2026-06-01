Vaš AI agent odrađuje vaš šoping i plaćanje, a vi se odmarate

Ako ste mislili da je vrhunac tehnološkog komfora u plaćanju to što prislanjate mobitel ili pametni sat na POS aparat dok kupujete proteine nakon treninga, prevarili ste se. Sljedeća velika stvar u digitalnoj transformaciji trgovine službeno se zove agentic payment (ili općenito agentic commerce), a označava koncept u kojem autonomni AI agenti ne samo da pretražuju internet umjesto vas, već u potpunosti samostalno obavljaju online šoping – uključujući donošenje odluke o kupnji i samo izvršenje plaćanja.

Najnovija analiza Mastercard Economics Institutea, koju je prezentirao njihov potpredsjednik i ekonomist Max Lambertson, jasno pokazuje da su se navike potrošača dramatično promijenile od pandemije do 2026. godine. Živimo u vremenu kada se "ekonomija ugodnosti" (convenience economy) isprepliće s povijesnim ekonomskim uzletom Hrvatske, stvarajući idealan poligon za masovno prihvaćanje ovakvih naprednih AI rješenja.

Hrvatska kao europski rekorder: raste BDP, raste i potrošnja

Pozadina ove priče leži u izuzetno snažnim makroekonomskim pokazateljima. Prema podacima koje iznosi Lambertson, Hrvatska je četvrto najbrže rastuće gospodarstvo u Europskoj uniji od pandemije naovamo, s realnim rastom BDP-a od čak 26% u odnosu na 2019. godinu. Taj rast primarno guraju građevina, tehnološki sektor, maloprodaja i profesionalne usluge. Još impresivnije zvuči podatak da smo drugi najbrži izvoznik u EU – hrvatski robni izvoz skočio je za 50% u odnosu na 2019. godinu (usporedbe radi, prosjek eurozone je tek 7%).

Uz povijesno nisku nezaposlenost od samo 4% i pad javnog duga na 56% BDP-a (s vrhunca od 89% u 2021.), domaći potrošači imaju znatno veći manevarski prostor za trošenje na ono što im olakšava i uljepšava život.

Podaci Mastercarda pokazuju zanimljiv sociološki i biološki pomak kod naših građana. Tijekom radnog tjedna (ponedjeljak–srijeda) potrošači u Hrvatskoj sve više obavljaju rutinske i praktične stvari rano ujutro ili tijekom dana – poput odlaska frizeru ili u nabavku namirnica. Ta fleksibilnost kroz tjedan oslobađa im dragocjeno vrijeme za vikend, kada se prioritet daje čistom iskustvu, odlascima u restorane i fitness aktivnostima.

Čak se i prosječno vrijeme transakcije za večeru u restoranima pomaknulo s 20:38 u 2019. godini na 20:24 u 2025. godini. Ljudi očito ranije večeraju, stavljaju veći naglasak na vlastiti wellbeing, bolji menadžment vremena i rutine koje favoriziraju raniji odlazak na počinak. Europljani ovog ljeta masovno mijenjaju algoritme za stvarna, opipljiva iskustva uživo, stoji u izvještaju Experience Economy. Žele se maknuti od ekrana, a novac troše na ono što Mastercard naziva "feel good spending" – kategorije koje donose emocionalni povrat investicije (bilo kroz društveno iskustvo večere, odlazak u pekarnicu ili investiciju u zdravlje kroz wellness i teretanu). Hrvati tako i putuju više nego ikad: rekordnih 42% stanovnika provelo je 2024. godine na putovanjima duljim od 4 noćenja, trošeći u prosjeku 614 eura po putovanju (naspram 343 eura u 2019.).

Polovica mladih prepustila bi novčanik AI agentu

I tu dolazimo do ključnog paradoksa modernog digitalnog doba: kako bismo imali više vremena za uživanje u stvarnom svijetu bez ekrana, rješavanje dosadnih, repetitivnih digitalnih zadataka prepustit ćemo – umjetnoj inteligenciji.

Kupovina namirnica, pretplate, dostava hrane, online agencije i e-commerce općenito već sad gutaju sve veći udio u novčanicima hrvatskih potrošača. Dva najveća skoka u korištenju kartica bilježe se u uslugama dijeljenja vožnje (ridesharing) i na second-hand digitalnim tržnicama, što podcrtava uspon ekonomije dijeljenja.

Međutim, mlađe generacije žele otići korak dalje. Prema Mastercardovom istraživanju, čak polovina mladih potrošača bez ikakvog bi razmišljanja prepustila umjetnoj inteligenciji kompletan proces kupovine darova kada bi to značilo da će izbjeći stres i gubitak vremena.

Kako funkcionira Agentic Payment?

U praksi, agentic payment znači da AI-ju nećete reći "nađi mi i prikaži najbolje tenisice", nego ćete mu izdati naredbu: "Kupi mi tenisice te i te marke, u toj veličini, nađi najpovoljniju cijenu s dostavom do petka i plati ih s moje primarne kartice." AI agent posjeduje autonomiju da u vaše ime izvrši financijsku transakciju unutar zadanih parametara (npr. do određenog iznosa limita).

Mastercard i druge kartične kuće već intenzivno razvijaju sigurnosne protokole, kriptografske tokene i specifične AI API-je koji će omogućiti da umjetna inteligencija preuzme ulogu vašeg osobnog digitalnog batlera s pravom potpisa. S obzirom na to da živimo brzo, a domaća ekonomija nam dopušta da se fokusiramo na ugodu, faza u kojoj ćemo AI-ju delegirati peglanje kartica bliža je nego što mislimo. Stiže nam doba u kojem algoritmi troše novac, a mi odlazimo na plažu, u restorane ili na trening.