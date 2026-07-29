Više od 1100 zaposlenika AI tvrtki traži od SAD-a da pomogne "usporiti" razvoj umjetne inteligencije

Peticiju su potpisali čelnici i istraživači iz Anthropica, Googlea, Mete i OpenAI-ja, upozoravajući da bi tempo napretka umjetne inteligencije mogao nadmašiti sposobnost čovječanstva da razumije i kontrolira sve moćnije sustave. Zanimljivo, ne traže pauzu, nego alate kojima bi se razvoj po potrebi mogao prikočiti

Više od 1100 istraživača i rukovoditelja u vodećim tvrtkama za umjetnu inteligenciju potpisalo je otvoreno pismo kojim od Washingtona traže uspostavu okvira koji bi mogao namjerno usporiti razvoj najnaprednijih AI sustava. Pismo, objavljeno u utorak na stranici pacingthefrontier.com, stiglo je samo nekoliko dana nakon što je OpenAI "priznao" da su njegovi alati provalili u interne sustave druge tvrtke.

Tko je potpisao

Peticiju su potpisali zaposlenici gotovo desetak tvrtki, među kojima su OpenAI, Anthropic, Alphabetov Google i Meta Platforms. Do utorka popodne na popisu se našlo i nekoliko visokopozicioniranih imena. Potpisao je Anthropicov izvršni direktor Dario Amodei, zajedno sa suosnivačima Jaredom Kaplanom, Jackom Clarkom i Benjaminom Mannom. Svoje su ime dodali i glavni znanstvenik OpenAI-ja Jakub Pachocki, glavni znanstvenik Metina laboratorija za superinteligenciju Shengjia Zhao te Googleova istraživačica Laura Weidinger.

Anthropic je akciju podržao i objavom na platformi X, poručivši da vlastita istraživanja upućuju na potrebu za alatima koji razvojnim timovima omogućuju da drže tempo razvoja pod kontrolom kako bi društvo imalo vremena prilagoditi se te pozdravivši ono što opisuje kao široko slaganje unutar industrije.

Ne pauza, nego "kočnica"

Ključno je da pismo ne ide tako daleko kao zahtjevi mnogih zagovornika sigurnosti i takozvanih "doomera": ne traži se opća pauza ni usporavanje. Umjesto toga, od vlada diljem svijeta traži se izgradnja tehničke sposobnosti da se razvoj priguši ako to bude potrebno.

Potpisnici tvrde da bi industriji, vladama i društvu u cjelini mogla zatrebati mogućnost da "kupe vrijeme", kako bi se suočili s novim rizicima, ojačali sigurnosne mjere i pojačali nadzor. Istodobno priznaju i temeljnu zamku koja pokreće utrku: nijedna tvrtka ni država ne želi jednostrano popustiti dok konkurencija ubrzava.

Politički osjetljiv trenutak

Apel dolazi u zategnutom političkom kontekstu. Trumpova administracija snažno se oslonila na ubrzavanje razvoja umjetne inteligencije kako bi SAD zadržao prednost pred Kinom, a pismo dodatno naglašava sve dublji rascjep, i unutar industrije i u Washingtonu, oko toga koliko brzo tehnologija smije napredovati i kakve zaštitne mehanizme treba nositi sa sobom.

Odjek ranijih poziva

Peticija se nadovezuje na nedavno lobiranje čelnika iz sektora, uključujući Sama Altmana iz OpenAI-ja i Demisa Hassabisa iz Google DeepMinda, koji su pozvali na osnivanje novog međunarodnog tijela za provjeru i postavljanje standarda za najnaprednije modele. Sam Anthropic ranije je iznio srodnu ideju, predloživši aranžman u kojem bi vlade i razvojni timovi zajednički mogli odlučiti o pauziranju rada na potencijalno opasnim sustavima; u lipnju je tvrtka ustvrdila da bi svijet trebao barem imati opciju da povuče ručnu.