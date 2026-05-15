xAI lansirao Grok Build, CLI alat i agent za kodiranje

Muskova kompanija xAI lansirala je svoj napredni alat u naredbenom retku i agent za kodiranje namijenjen developerima, koji omogućuje paralelni rad podagenata i upravljanje složenim projektima

Tvrtka xAI službeno je lansirala rani beta program za Grok Build, novi agent za programiranje te CLI sučelje za obavljanje programerskih zadataka. Alat je dizajniran za profesionalno softversko inženjerstvo i kompleksne zadatke kodiranja, a pokreće se i izvršava izravno iz korisničkog terminala. U ovoj početnoj fazi, pristup alatu omogućen je isključivo pretplatnicima paketa SuperGrok Heavy, koji košta nemalenih 300 dolara mjesečno. Kako je objavljeno, rani beta status poslužit će tvrtki za prikupljanje povratnih informacija i daljnje unapređenje modela i samog proizvoda prije nego što uđe u produkcijsku verziju.

Lansiranjem ovog alata xAI ulazi u izravnu tržišnu utrku s konkurentskim proizvodima, kao što su Anthropicov Claude Code i OpenAI-jev Codex. Prema ranijim navodima, osnivač i izvršni direktor Elon Musk priznao je da je tvrtka zaostajala za konkurentima kada je u pitanju programiranje, nakon čega je uslijedilo restrukturiranje inženjerskih timova s ciljem da se performanse Groka izjednače s onima koje nudi model Claude.

Planiranje i paralelni rad

Glavna funkcionalnost novog CLI alata očituje se kroz takozvani mod planiranja (Plan Mode), namijenjen strukturiranju složenijih programerskih zadataka. Korisnici pokretanjem ovog načina rada dobivaju detaljan uvid u arhitekturu projekta, gdje mogu odobriti predloženi plan, komentirati pojedinačne korake ili u potpunosti izmijeniti i ponovno napisati plan prije generiranja koda.

Tehnološku podlogu sustava čini mogućnost koordinacije više agenata unutar istog sučelja. Grok Build koristi podagente koji rade paralelno kako bi istovremeno provodili istraživanje, pisali kod i radili recenziju odrađenog posla, čime se ubrzava cjelokupni razvojni proces.

Značajan segment novog alata odnosi se na prilagodljivost korisničkim radnim procesima. Grok Build se integrira kroz sustav vještina (Skills) i dodataka (Plugins), a predviđena ju i tržnica (Marketplace) putem koje timovi unutar tvrtki mogu međusobno dijeliti razvijene mogućnosti i alate. Sustav je dizajniran tako da korisniku postavlja specifična pitanja kako bi se osigurala točnost u detaljima kod raznih dizajnerskih i inženjerskih principa, poput poliranja korisničkog sučelja, mikro-interakcija i vizualnih detalja.

Grok Build se instalira izravno putem naredbenog retka i zahtijeva prijavu na SuperGrok Heavy korisnički račun.