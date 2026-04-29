Xiaomi cilja vrh AI tržišta s novim open-weight modelom

Uz nativno razumijevanje slike i zvuka, MiMo-V2.5 zaključuje kroz različite modalitete, nadmašuje MiMo-V2-Pro u agentskim performansama te podržava do milijun tokena konteksta

Xiaomi je predstavio novi open-weight AI model MiMo-V2.5, za kojeg tvrdi da donosi značajan napredak u području agentskih funkcionalnosti i multimodalnog razumijevanja.

Prema objavljenim benchmark rezultatima, MiMo-V2.5 uspoređivan je s modelima DeepSeek-V4, Kimi K2.6, Claude Opus 4.6 i Gemini 3.1 Pro, kao i s prethodnikom MiMo-V2-Pro. Iz Xiaomija ističu da je novi model postigao vrhunske rezultate u internim testovima za agentske zadatke, dok se u testovima razumijevanja slike i videa približava razini zatvorenih rješenja.

Posebno se ističe i MiMo Coding Bench, gdje je osnovna verzija V2.5 ostvarila performanse usporedive s jačim V2.5-Pro modelom, ali uz upola manji trošak. Model je treniran na 48 bilijuna tokena te nativno podržava rad s tekstom, slikama i videom.

Xiaomi je objavio dvije varijante: MiMo-V2.5 s 310 milijardi parametara (15 milijardi aktivnih) i MiMo-V2.5-Pro s 1,02 trilijuna parametara (42 milijarde aktivnih), uz podršku za kontekst od milijun tokena.

Model je dostupan za preuzimanje putem Hugging Face platforme, ali treba imati na umu da je za lokalno pokretanje potrebna je poprilično snažna konfiguracija. MiMo-V2.5 moguće je isprobati i putem AI Studija ili koristiti kroz službeni API, dok će dostupnost i stabilnost tih opcija ovisiti o daljnjem razvoju platforme.