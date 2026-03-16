Disney+ ponovno omogućio Dolby Vision i 3D u Europi

Disney je potvrdio da je pravi razlog uklanjanja Dolby Visiona i 3D-a s njihovog streaming servisa bio pravni spor u Njemačkoj s američkom tvrtkom InterDigital

Disney+ ponovno je dobio podršku za Dolby Vision i 3D u Europi nakon što su ti formati početkom veljače bili privremeno uklonjeni zbog patentnog spora.

“Podrška za Dolby Vision i 3D sada je ponovno dostupna na Disneyu+. Zbog sudskog postupka na njemačkom patentnom sudu bili smo prisiljeni privremeno promijeniti dostupnost određenih naprednih videoformata u Njemačkoj i drugim europskim tržištima“, poručili su iz Disneyja za FlatpanelsHD.

Dodali su i da im je žao zbog nastale situacije te da razumiju nezadovoljstvo korisnika. Ističu i kako su što je brže moguće radili na pronalasku adekvatnog rješenja kako bi gledateljima ponovno osigurali najbolje moguće iskustvo gledanja sadržaja. Pritom napominju da HDR10+ nije vraćen, budući da Disney+ taj format dosad uopće nije podržavao u Europi.

Hoće li pretplatnici Disneya+ dobiti kompenzaciju zbog toga što nisu mogli koristiti jedne od važnijih značajki Premium paketa, još nije poznato. Iz Disneya samo preporučuju europskim korisnicima da ažuriraju aplikaciju.