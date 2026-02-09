Disney+ u Europi više nema Dolby Vision, HDR10+ i 3D

Sve više korisnika u Europi prijavljuje da Disney+ nema Dolby Vision, HDR10+ i 3D. Razlog tome mogao bi biti patentni spor u Njemačkoj

Pretplatnici Disneya+ u Europi posljednjih tjedana primjećuju pad kvalitete slike, nakon što je nestala podrška za Dolby Vision, HDR10+ i 3D. Kao mogući uzrok navodi se patentni spor u Njemačkoj, koji bi se sada mogao preliti i na druge europske zemlje.

Kako prenosi FlatPanelsHD, prvi znakovi problema pojavili su se krajem 2025. u Njemačkoj, gdje su mediji izvijestili da su Dolby Vision i HDR10+ uklonjeni iz ponude Disneya+ unatoč punoj cijeni pretplate. U siječnju 2026. njemački portal Heise povezao je situaciju s tužbom američke tvrtke InterDigital, koja Disney tereti za kršenje patenata. Njemački sud pritom je izdao zabranu koja utječe na streaming servis.

Ovog su se mjeseca pak počela pojavljivati izvješća korisnika iz Francuske, Nizozemske, Belgije, Portugala, Poljske i nordijskih zemalja da Dolby Vision više ne radi. Neki portali potvrđuju da su korisnici trenutačno ograničeni na HDR10, dok su 3D filmovi u pojedinim državama u potpunosti uklonjeni.

Iz Disneyja tvrde da je riječ o „tehničkim problemima“ te nisu potvrdili niti demantirali povezanost s patentnim sporom. Navode kako 4K UHD i HDR ostaju dostupni na podržanim uređajima te da rade na ponovnoj uspostavi Dolby Visiona. Istodobno, Disney+ je uklonio sva spominjanja Dolby Visiona sa svojih europskih stranica za podršku.

Bilo kako bilo, u ovom trenutku nema službenog roka za povratak Dolby Visiona, HDR10+ i 3D-a na Disney+.