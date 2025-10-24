HBO Max sada omogućuje ocjenjivanje serija i filmova

HBO Max uvodi novi sustav ocjenjivanja koji korisnicima omogućuje da izraze koliko im se svidio sadržaj koji su upravo pogledali. Preporuke će se prilagođavati ovisno o tome označe li korisnici film ili seriju kao Love (obožavam), Like (sviđa mi se) ili Not For Me (nije za mene).

Naslovi koje korisnici ocijene kao Love pojavljivat će se u posebnom odjeljku Because You Love na početnoj stranici, dok će sadržaji s oznakom Not For Me biti manje istaknuti. Sustav je prema tome dosta sličan Netflixovim opcijama palca gore, dvostrukog palca gore i palca dolje.

Foto: HBO

Novi način ocjenjivanja dostupan je unutar aplikacije HBO Max na webu, mobitelima i pametnim televizorima, a ocjenjivanje je moguće putem gumba Rate na stranici s opisom sadržaja ili odabirom jedne od opcija koje se pojave nakon što se završi s gledanjem filma ili serije.