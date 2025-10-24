HBO Max sada omogućuje ocjenjivanje serija i filmova
Uvođenje ocjenjivanja serija i filmova dio je HBO-ove šire strategije za dodatno personaliziranje korisničkog iskustva njihovog streaming servisa
HBO Max uvodi novi sustav ocjenjivanja koji korisnicima omogućuje da izraze koliko im se svidio sadržaj koji su upravo pogledali. Preporuke će se prilagođavati ovisno o tome označe li korisnici film ili seriju kao Love (obožavam), Like (sviđa mi se) ili Not For Me (nije za mene).
Naslovi koje korisnici ocijene kao Love pojavljivat će se u posebnom odjeljku Because You Love na početnoj stranici, dok će sadržaji s oznakom Not For Me biti manje istaknuti. Sustav je prema tome dosta sličan Netflixovim opcijama palca gore, dvostrukog palca gore i palca dolje.
Novi način ocjenjivanja dostupan je unutar aplikacije HBO Max na webu, mobitelima i pametnim televizorima, a ocjenjivanje je moguće putem gumba Rate na stranici s opisom sadržaja ili odabirom jedne od opcija koje se pojave nakon što se završi s gledanjem filma ili serije.