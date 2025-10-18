Iz drugog pokušaja možda uspije: CNN lansira vlastitu streaming uslugu

Američki TV kanal specijaliziran za vijesti već je jednom neuspješno lansirao uslugu CNN+, a sada će to pokušati još jednom kroz pretplatu All Access, koja će u SAD-u biti dostupna krajem mjeseca

Medijska kuća CNN najavila je pokretanje nove pretplatničke razine pod nazivom All Access﻿, koja će s emitiranjem započeti 28. listopada, za početak u Sjedinjenim Američkim Državama. Cilj je, poručili su, publici ponuditi jedinstvenu destinaciju za pristup cjelokupnom CNN-ovom novinarskom djelokrugu, što uključuje video programe koji se emitiraju uživo i one dostupne na zahtjev.

Druga sreća?

Ovo, znamo, nije prvi put da CNN planira gledatelje pridobiti na plaćanje dodatne pretplate. Još 2022. godine pod tadašnjim su vodstvom u javnost pustili očito nedovoljno pripremljenu platformu CNN+, koja je koštala 6 dolara mjesečno. Niti u jednom trenutku ona nije uspjela privući više od deset tisuća gledatelja istodobno, pa je i ugašena – nakon samo mjesec dana.

Vlasnik kompanije Warner Bros. Discovery, koji je tada donio odluku o gašenju usluge, u međuvremenu je promijenio čelnike ovog TV news kanala, proveo promjenu imena na svojem drugom servisu HBO Max, pa se odvažio ponovno pokušati sa CNN-ovim streamingom.

Nova će pretplata krajem mjeseca tako biti dostupna po cijeni od 6,99 američkih dolara mjesečno ili 69,99 dolara godišnje. Za korisnike koji se na godišnji plan pretplate do 5. siječnja 2026. godine, osigurana je posebna promotivna cijena od 41,99 dolara za prvu godinu korištenja. Usluga će biti dostupna putem internetske stranice, mobilnih aplikacija i aplikacija za pametne televizore.

Pretplatnici na All Access﻿ imat će mogućnost praćenja odabranih (dakle ne svih) CNN-ovih programa uživo iz SAD-a i svijeta, pristup arhivi "CNN Originals﻿" s više od tisuću sati sadržaja, kao i serijama i filmovima koji će biti dostupni dan nakon televizijske premijere. Ponuda također uključuje ekskluzivne video sadržaje na zahtjev, posebne novinarske priloge, prijenose događaja uživo te pristup svim člancima na portalu CNN.com, koji je također posljednjih godina djelomično iza paywalla. Nova usluga nadograđuje se na osnovnu pretplatu Basic Tier, koja je na snazi od prošle godine i za 3,99 dolara nudi pristup tim web sadržajima.