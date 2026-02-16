Korisnici adblockera prijavljuju poteškoće s učitavanjem komentara na YouTubeu

Ako je za suditi prema pretpostavkama redditora, isključivanje komentara i opisa videa povezano je s korištenjem adblockera, a poteškoće su prijavili i pretplatnici na YouTube Premium

Oni koji koriste adblockere u svojim preglednicima, posljednjih dana prijavljuju poteškoće s učitavanjem komentara i opisa ispod videozapisa na YouTubeu.

Prema objavama na Redditu, radi se o problemu kojeg privremeno rješava osvježavanje stranice, što upućuje na mogućnost tehničke poteškoće u pozadini YouTubea. No, kao najpouzdanije rješenje pokazalo se isključivanje adblockera, što pak potiče sumnje da je riječ o namjernoj mjeri YouTubea protiv onih koji žele blokirati oglase.

Zanimljivo je to da su poteškoće prijavili i pojedini pretplatnici YouTube Premiuma.

„YouTube sada isključuje komentare i opise videozapisa korisnicima. To se događa onima koji koriste adblockere. Jedino rješenje ih je isključiti za YouTube. Ono što je posebno nezgodno je to da se to događa i Premium korisnicima s adblockerima, ne samo onima koji koriste blokatore isključivo za YouTube“, napisao je jedan korisnik Reddita.

Ovaj slučaj inače dolazi nedugo nakon što je Google riješio određene propuste koje su besplatnim korisnicima omogućavale reprodukciju videa u pozadini te uveo ograničenja prikaza stihova na YouTube Musicu. Međutim, za sada nema službenog očitovanja Googlea o navedenim poteškoćama pa ostaje nejasno je li riječ o tehničkom propustu ili još jednom koraku u borbi protiv adblockera.