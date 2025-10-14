Korisnici zbunjeni rebrandingom: Apple TV+ odsad se zove samo Apple TV

Streaming usluga Apple TV+ ima novi dizajn i ime, a da niti ova kompanija nije imuna na zbunjujuću nomenklaturu u svojim brojnim uslugama i proizvoda pokazuje odabir novog imena za taj servis. Naime, Apple TV+ po novome nosi pojednostavljeno ime Apple TV i donosi "živahan" novi vizualni identitet. Ono što je pritom pomalo zbunjujuće jest činjenica da se sada njihova streaming usluga zove jednako kao i aplikacija za gledanje video sadržaja te samostalni streaming uređaj – pa se neki već šale da "jedva čekaju gledati Apple TV putem Apple TV-a na Apple TV-u".

Kratki vodič za snalaženje u imenima proizvoda i usluga @aaronp613 / X

Razlog za rebranding usluge nije objavljen niti je na bilo koji način pojašnjena odluka o novom imenu. Objavljen je tek novi logotip, koji se sastoji od znaka jabuke i natpisa TV, u nešto šarenijoj varijanti. To je ipak donekle različito od spomenutog uređaja i aplikacije, ali prosječnom korisniku sve će to vjerojatno biti "jedno te isto". Novo ime i vizuali počinju se polako pojavljivati unutar iOS-a 26.1 u beta izdanju.

No, mi se oko ove promjene ne moramo pretjerano brinuti, budući da i punih šest godina nakon lansiranja, Appleova usluga streaminga filmova i serija još uvijek nije službeno dostupna u Hrvatskoj.