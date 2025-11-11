Netflix bi uskoro trebao imati vlastite video podcaste

Netflix već neko vrijeme više nije mjesto samo za filmove i serije. Prošli je mjesec streaming platforma najavila partnerstvo sa Spotifyjevim podcast studijem i The Ringerom kako bi ponudila desetak serija, uključujući The Bill Simmons Podcast, Conspiracy Theories te Ringerove sportske emisije. Podcasti na Netflix u SAD-u dolaze sljedeće godine, a zatim će se širiti i na ostale države. Kao dio dogovora, te se emisije više neće u cijelosti prikazivati na Youtubeu, najvećem Netflixovom konkurentu.

Ipak, Netflixove se ambicije ovdje ne zaustavljaju. Prema Bloombergu, streaming platforma planira raditi i vlastite originalne video podcaste, a navodno i ažurirati izgled svoje mobilne aplikacije kako bi korisnicima olakšao pronalazak istih. S ciljem pronalaska autora za originalne sadržaje, najvećim su talent agencijama poslani deseci upita, a u međuvremenu se, osim sa Spotifyjem, razgovori o licenciranju drugih emisija vode i s iHeartMedia i SiriusXM-om. Suizvršni direktor Netflixa, Ted Sarandos, iznio je ideju o uvođenju video podcasta na platformu u travnju ove godine, istaknuvši njihovu popularnost i napomenuvši da kompanija „neprestano istražuje različite vrste sadržaja i kreatora sadržaja.”

Budući da kompanija tek procjenjuje mogućnosti ove nadogradnje, emisije su licencirane na samo godinu dana, a neki su ugovori vrijedni manje od 10 milijuna dolara. Naime, Youtube je i dalje najpopularnija platforma za slušanje i gledanje iako se sve više servisa uključuje u ovaj trend – Spotify je prošli tjedan video podcaste dodao u svoju obnovljenu aplikaciju za Apple TV, a TikTok se udružio s iHeartMedia kako bi pokrenuo seriju podcasta te omogućujući korisnicima gledanje isječaka s najzanimljivijim trenucima.

Usprkos brojnim nagađanjima, Netflix još nije zaposlio izvršnog direktora koji bi nadgledao produkciju premda ima odjel za licenciranje sadržaja, kojim upravlja Lauren Smith, te odjel za emisije i prijenose uživo, čiji je voditelj Brandon Riegg. Dakle, još uvijek se radi o relativno niskobudžetnom eksperimentu čija će budućnost ovisiti isključivo o reakcijama korisnika.

Najgori mogući ishod bi, prema tome, bio sličan prethodnim pokušajima uvođenja interaktivnih emisija koji su vrlo brzo napušteni. Također, publika koja prati podcaste je, u Netflixovim razmjerima, vrlo malena. Naime, većina ih ima stotine tisuća slušatelja po epizodi – i to na platformama na kojima ljudi zapravo slušaju podcaste. Kako Netflixov algoritam automatski "zakopava" naslove koji privlače manju publiku, servis će morati pronaći način da podcastima uopće pruži priliku da dođu do publike.