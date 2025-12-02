Netflix onemogućio bežični prijenos sadržaja s mobitela na TV

Mnogi korisnici Netflixa preferiraju bežični prijenos sadržaja s mobitela na TV jer im omogućuje jednostavniju navigaciju i lakše upravljanje, ali to više neće biti moguće

Matej Markovinović utorak, 2. prosinca 2025. u 07:18

Netflix je bez ikakve prethodne najave ukinuo bežični prijenos sadržaja s mobitela na televizore. Kako doznaje Android Authority, promjena se nedavno počela uvoditi, a s njom je i u potpunosti nestala naredba Cast iz mobilne aplikacije Netflixa.

„Netflix više ne podržava bežični prijenos serija i emisija s mobilnih uređaja na većinu televizora i TV streaming uređaja. Za upravljanje aplikacijom i navigaciju kroz sadržaj potrebno je koristiti daljinski upravljač koji je isporučen uz vaš TV ili uređaj za streaming“, stoji na službenoj stranici Netflixa.

Jedina iznimka od ove promjene su stariji modeli Chromecasta i televizori koji podržavaju sustav Google Cast. No, usprkos tome, sve ovo podsjeća na 2019. godinu kada je Netflix ukinuo AirPlay uz objašnjenje da želi osigurati zadovoljavajući standard kvalitete prikaza sadržaja.

 



