SkyShowtime stiže na EON TV-u u Hrvatsku, Sloveniju i Bugarsku

United Group gledateljima u jugoistočnoj Europi donosi hollywoodske blockbustere, hit serije i ekskluzivan lokalni sadržaj

PR ponedjeljak, 1. prosinca 2025. u 23:10

United Group najavljuje dolazak SkyShowtimea na platforme Telemacha u Hrvatskoj i Sloveniji te Vivacoma u Bugarskoj. Ovo novo partnerstvo donosi korisnicima United Groupa u regiji bogat zabavni portfelj SkyShowtimea, nudeći najbolje od hollywoodskih blockbustera, svjetski poznatih serija i ekskluzivnog originalnog sadržaja za cijelu obitelj.

SkyShowtime od danas je dostupan kao dodatni TV paket s fleksibilnim opcijama pretplate za Telemach korisnike u Hrvatskoj i Sloveniji, a od 3. prosinca i za Vivacom korisnike u Bugarskoj. SkyShowtime se može gledati putem EON TV-a, premium streaming platforme United Groupa, kao i na mobilnim platformama, osiguravajući besprijekorno i kvalitetno korisničko iskustvo. Usluga se može jednostavno aktivirati putem Telemach i Vivacom aplikacija.

„SkyShowtime predstavlja unaprjeđenje naše ponude sadržaja, čime našim korisnicima u Hrvatskoj, Sloveniji i Bugarskoj pružamo pristup vrhunskoj svjetskoj zabavi. Ovo partnerstvo potvrđuje našu predanost pružanju raznovrsnog, premium sadržaja i fleksibilnih opcija gledanja, prilagođenih potrebama naših pretplatnika,” rekla je Suzana Radošević, direktorica za upravljanje sadržajem kompanije United Group.

Kao netko tko dolazi iz jugoistočne Europe, oduševljena sam partnerstvom s United Groupom. Na ovaj način osiguravamo da naše vrhunsko iskustvo zabave dopre do novih gledatelja u Hrvatskoj, Sloveniji i Bugarskoj. Zahvaljujući ovom partnerstvu, blockbusteri, popularne serije i ekskluzivni originalni sadržaji bit će dostupni u regiji – sve na jednom mjestu i po izvrsnoj cijeni”, rekla je Hristina Georgieva, direktorica poslovanja u SkyShowtimeu.

Najzanimljiviji sadržaji

U suradnji s vodećim kompanijama u industriji, SkyShowtime donosi bogat izbor sadržaja:

  • hollywoodske blockbustere i omiljene obiteljske filmove: uz podršku Paramounta, Skydance Corporationa i Comcasta, SkyShowtime nudi popularne filmove i franšize kao što su Zlica (Wicked), Malci (Minions) i  Gladijator, osiguravajući zabavu za cijelu obitelj
  • hit TV serije: uz sadržaj od legendarnih zabavnih brendova kao što su Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock, gledatelji mogu uživati u priznatim serijama kao što su Tulsa King, Yellowstone, Landman i MobLand
  • ekskluzivne originale i lokalni sadržaj: SkyShowtime kombinira svjetske hitove s premium originalnim produkcijama koje prikazuju najbolje od lokalnog talenta i pripovijedanja.

Dva nova premium linearna kanala – SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2 – dolaze zajedno s bogatom SkyShowtime uslugom gledanja za zahtjev, dostupnom putem EON Smart boxa, pametnih televizora i mobilnih uređaja.

Pretplata i cijene

SkyShowtime je dostupan kao dodatni TV paket s fleksibilnim razinama pretplate: Standard s reklamama (4,99 eura), Standard (7,99 eura) i Premium (9,99 eura), što ga čini prilagođenim različitim preferencijama gledatelja. Usluga se jednostavno naplaćuje putem računa operatora.

Kao dio novogodišnje kampanje, United Group korisnicima nudi posebnu promotivnu ponudu koja će im omogućiti da istraže i uživaju u svim značajkama SkyShowtimea tijekom blagdanske sezone.



