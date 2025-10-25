Tehnologija iza streaming kvalitete: Kakvu ulogu igraju rezolucija, bitrate i kodeci

Jeste li se ikad zapitali zašto vaš 4K stream ponekad izgleda lošije od HD videa? Demistificirajmo tehničke pojmove poput bitratea, kodeka i rezolucije te razjasnimo kako utječu na iskustvo gledatelja

Bug.hr subota, 25. listopada 2025. u 22:11
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

U svijetu gdje je streaming postao dominantan način konzumacije medija, kvaliteta slike i zvuka ključna je za dobro iskustvo. No, ta kvaliteta ovisi o složenom plesu tri ključna tehnološka koncepta - rezolucije, bitratea i kodeka. Razumijevanje njihove uloge otkriva zašto "više" nije uvijek "bolje".

Više piksela ne znači uvijek bolju sliku

Rezolucija je pojam s kojim je većina korisnika upoznata. Ona se odnosi na broj piksela, sićušnih točkica koje tvore sliku na zaslonu  i obično se izražava kao širina × visina (npr. 1920×1080) ili jednostavno po vertikalnoj dimenziji (1080p, 2160p ili 4K). Intuitivno, viša rezolucija znači više piksela, a time i potencijal za oštriju i detaljniju sliku.

Zamislite rezoluciju kao veličinu slikarskog platna, veće platno omogućuje slikanje više detalja. Međutim, samo platno ne jamči remek-djelo. Ako nemate dovoljno boje da ga popunite, ostat će prazno ili nedovršeno. Upravo tu na scenu stupa bitrate.

Gustoća informacija koja oživljava piksele

Bitrate ili brzina prijenosa podataka, mjeri količinu podataka koja se prenosi u jednoj sekundi, a izražava se u megabitima po sekundi (Mbps). To je "boja" za naše platno rezolucije. Bitrate određuje koliko je informacija posvećeno svakoj sekundi videa. Viši bitrate znači više podataka, što rezultira bogatijim detaljima, preciznijim bojama i manjim brojem vizualnih artefakata, poput "kockica" u brzim scenama.

Naime, video više rezolucije s preniskim bitrateom, izgledat će lošije od Full HD videa s adekvatno visokim bitrateom. Nedovoljno podataka jednostavno ne može ispuniti sve te milijune piksela informacijama, što dovodi do kompresirane, mutne slike. Stoga, bitrate i rezolucija moraju biti u harmoniji jer jedno bez drugog ne može pružiti vrhunsku kvalitetu.

📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Kodeci i prilagodljivi streaming

Kako streaming servisi uspijevaju isporučiti visoku kvalitetu bez da zaguše cjelokupni internet? Odgovor leži u kodecima. Kodek (koder-dekoder) je softver koji komprimira goleme sirove video datoteke u upravljive veličine za prijenos, a zatim ih vaš uređaj dekomprimira za reprodukciju. Popularni kodeci poput H.264 (AVC) godinama su bili standard, dok noviji, poput HEVC (H.265) i otvorenog AV1, nude znatno bolju učinkovitost. Oni mogu postići istu ili bolju kvalitetu slike pri nižem bitrateu, što štedi internetski promet i omogućuje glatku reprodukciju čak i na sporijim vezama.

Vrhunac ove tehnologije je Adaptivni Bitrate Streaming (ABR), koji koriste gotovo svi moderni servisi poput YouTubea i Netflixa. Platforma pohranjuje više verzija istog videa u različitim rezolucijama i s različitim bitrateovima. Vaš uređaj zatim u stvarnom vremenu komunicira sa serverom i automatski odabire najbolju moguću verziju koju vaša internetska veza u tom trenutku može podnijeti. Ako veza oslabi, sustav će se neprimjetno prebaciti na verziju niže kvalitete kako bi izbjegao zastajkivanje, a kada se veza poboljša, vratit će se na višu kvalitetu.

Na kraju, istaknimo da za prosječnog korisnika dubinsko poznavanje ovih tehnikalija nije nužno. Najvažniji je konačni rezultat, a to je oštra slika i glatka reprodukcija filmova i serija. No, razumijevanje ove pozadinske tehnologije demistificira zašto kvaliteta ponekad varira i naglašava da je za ultimativno streaming iskustvo ključan balans.

 

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi