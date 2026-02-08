Automatski prijevod i sinkronizacija sadržaja svima na YouTubeu

YouTube je otvorio alat za automatsku sinkronizaciju svim kreatorima, uvodeći tehnologiju koja omogućava prirodniji ton glasa te sinkronizaciju pokreta usana s prevedenim audio zapisom

YouTube je službeno najavio značajno proširenje svoje funkcije za automatsku sinkronizaciju (auto-dubbing), koja je sada dostupna svim kreatorima sadržaja na toj platformi. Sustav, pokretan naravno umjetnom inteligencijom, sada podržava ukupno 27 jezika, no među njima nažalost još nema hrvatskoga. Cilj globalnog uvođenja ove je funkcije, poručuju, smanjiti jezične barijere i omogućiti kreatorima dosezanje globalne publike bez potrebe za profesionalnim prevoditeljima ili studijskim snimanjima prevedenih zapisa.

Dosadašnji rezultati testiranja pokazuju snažan interes publike. Prema službenim podacima, više od šest milijuna gledatelja dnevno provede barem deset minuta gledajući sadržaj koji je automatski sinkroniziran. Alat funkcionira tako da automatski prepoznaje izvorni jezik, transkribira ga, prevodi te generira sintetički glas, a sve to bez potrebe za intervencijom autora, iako oni zadržavaju potpunu kontrolu nad objavom tih zapisa.

Prirodniji glasovi i emocije

Ključna inovacija ovog ažuriranja je uvođenje značajke "Expressive Speech", koja je trenutačno dostupna za osam velikih svjetskih jezika, uključujući engleski, francuski, njemački i španjolski. Ta tehnologija omogućuje AI glasovima da prenesu izvornu emociju, energiju i ton govornika, čime se izbjegava dosadašnji robotski i monoton prizvuk. Cilj je da prevedeni audio zapis zvuči što prirodnije i autentičnije u odnosu na izvornu snimku.

Uz unapređenje zvuka, YouTube je započeo i s testiranjem tehnologije za sinkronizaciju usana (lip-sync). Ova funkcija suptilno prilagođava vizualni prikaz pokreta usana govornika kako bi on vizualno odgovarao novo generiranom audio zapisu na drugom jeziku. Time se dobiva realističnije iskustvo i smanjuje se kognitivni nesklad koji se često javlja kod loše sinkroniziranih video materijala. Kako bi se osigurala kvaliteta i autentičnost, YouTube je uveo i sustav pametnog filtriranja, koji prepoznaje glazbu ili namjerno tihe sadržaje te izbjegava nepotrebnu sinkronizaciju takvih segmenata.

Autori unutar YouTube Studija mogu pregledati automatski generirane zapise, urediti ih ili potpuno ukloniti. Svi oni koji budu objavljeni, bit će označeni u opisu kao "auto-dubbed", kako bi sve bilo transparentno prema gledateljima.

Gledatelji su s ovim dodatkom dobili nove mogućnosti prilagodbe kroz postavke preferiranog jezika. Umjesto da se oslanjaju isključivo na automatski odabir, korisnici sada mogu trajno postaviti žele li slušati izvorni audio ili sinkroniziranu verziju na svom jeziku (u slučaju da ona postoji).